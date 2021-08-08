Максакова назвала увольнение Волочковой из Большого театра «местью отвергнутого мужика»

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8 августа 2021, 17:02

Фото: соцсети

Скандалу с увольнением Анастасии Волочковой из Большого театре уже 18 лет, но сама прима никак не может отпустить ситуацию. Она вновь решила обратиться в суд и доказать несправедливость своего увольнения.

На ее сторону встала и оперная дива Мария Максакова. Она рассказала, что все дело в отвергнутом влиятельном поклоннике, который не принял отказа Волочковой и тогда в театре «устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой».

«Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Настя была просто секс-символом. Все мужики пересылали ее фотографии, она была настолько желанна. Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Это позор для Большого театра!» — рассказала 44-летняя певица во время своего прямого эфира в Instagram.

Певица недоумевала, как Иксанов, директор Большого театра, мог допустить такую ошибку и послушать отвергнутого Анастасией мужчину, который лишь хотел отомстить балерине. Максакова – не единственная, кто поддержала Волочкову в сложный период ее жизни. О вопиющей несправедливости высказался и российский артист и педагог Николай Цискаридзе.

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