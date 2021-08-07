Избили в элитном поселке Подмосковья: инцидент с невесткой Ирины Муравьевой
7 августа 2021, 11:18 Анастасия Иванова
Веронику Эйдлин избили в поселке Назарьево Одинцовского района. Женщине пришлось обратиться к медикам из-за серьезных травм.
Как рассказала жена сына Муравьевой, около дома ее избил незнакомец. Веронику экстренно доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. У Эйдлин серьезные травмы и гематомы. Девушке оказали помощь и отпустили домой. В данной ситуации пока разбирается полиция.
Вероника Эйдлин - невестка звезды советского кино Ирины Муравьевой. Несколько лет назад на ней женился сын Евгений Эйдлин. Сам Евгений занимается ресторанным бизнесом.
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