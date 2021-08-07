Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Избили в элитном поселке Подмосковья: инцидент с невесткой Ирины Муравьевой

, 11:18

Избили в элитном поселке Подмосковья: инцидент с невесткой Ирины Муравьевой
Взято из интернета

Веронику Эйдлин избили в поселке Назарьево Одинцовского района. Женщине пришлось обратиться к медикам из-за серьезных травм. 

Как рассказала жена сына Муравьевой, около дома ее избил незнакомец. Веронику экстренно доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. У Эйдлин серьезные травмы и гематомы. Девушке оказали помощь и отпустили домой. В данной ситуации пока разбирается полиция.

Вероника Эйдлин - невестка звезды советского кино Ирины Муравьевой. Несколько лет назад на ней женился сын Евгений Эйдлин. Сам Евгений занимается ресторанным бизнесом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Армия

Иракские военные уничтожили базу боевиков «чёрного халифата»

Иракские военные уничтожили базу боевиков «чёрного халифата»

Пресс-служба армии Ирака сообщила о проведении успешной операции против боевиков «Исламского государства» (ИГ, ДАИШ- запрещено в России) в центре страны близ населённого пункта Туз-Хурмату в провинции Салах-эд-Дин.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество