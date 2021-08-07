Счастливая Дженнифер Лопес: певица рассказала о планах на материнство

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7 августа 2021, 11:08 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @jlo

В следующем году певица снова планирует стать матерью. Данную информацию сообщила приятельница Дженнифер изданию Heat World.

Лопес очень хочет и мечтает об еще одном ребенке. Однако тот факт, что исполнительница отметила свой уже 52-ой день рождения, усложняет процесс естественной беременности - выносить и родить малыша самостоятельно у Дженнифер может не получится. Она могла бы усыновить, однако Лопес хочет именно своего ребенка от Бена Аффлека. Так что, один из подходящих для нее вариантов - нанять суррогатную мать.

Правда, с осуществлением этого плана Дженнифер, которая утверждает, что сейчас счастлива как никогда, не хочет слишком торопиться. Певица решила, что сначала будет свадьба, а уже потом ребенок. Пока она наметила в качестве ориентировочного срока прибавления в семействе конец лета следующего года. Что же касается бракосочетания, то звезда уже начала планировать церемонию.

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