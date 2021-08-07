Little Big и победительница Евровидения-2018 сняли новый клип о женщинах с усами

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7 августа 2021, 11:01 Анастасия Иванова

Группа Little Big порадовала фанатов своего творчества новой работой и представила клип совместно с Нетой Барзилай, победительницей Евровидения-2018, на песню Moustache.



Название песни с английского переводится как «усы» - весь ролик этому и посвящен. В видеоработе Нета и солистка группы Софья Таюрская и другие женщины, принявшие участие, примерили усы. Девушки готовы пойти на все, чтобы победить в конкурсе красоты, где чем гуще усы, тем лучше.

Когда они увидели победительницу на пьедестале, кстати ее сыграла Екатерина Варнава, женщины сбривают ей растительность насильно.

Мужчины в восторге от усатых женщин, и когда они видят Варнаву без усов, то не скрывают своего разочарования.

Клип своего рода самоирония. Недавно вокалист Илья Прусикин решил сменить имидж и сбрил свои знаменитые усы, однако сейчас он их уже снова отрастил.

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