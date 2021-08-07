Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Ирина Шейк путешествует с друзьями

, 10:52

Ирина Шейк путешествует с друзьями
Взято из интернета

Российская супермодель отправилась в большое путешествие по Европе вместе со своими друзьями. Недавно Ирина побывала на вечеринке по случаю дня рождения креативного директора бренда Burberry и лучшего друга Рикардо Тиши на озере Комо в Италии. Вчера Шейк и Рикардо вместе с друзьями можно тусовки переместились на Ибицу. 

Ирина Шейк уже успела запостить несколько сторис в свой инстаграм со средиземного курорта. Судя по всему, компания друзей на острове любуется живописными пейзажами и угощается вкусными блюдами местной кухни.

Тиши также в своем блоге сделал публикации, где оповестил свою аудиторию о том, что они перемещаются на остров Ибица. «Прощай Италия, Ибица, встречай нас», - таким сообщением Рикардо сопроводил свою сторис в инстаграме.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

«Атака мертвецов»: как несколько десятков русских солдат отразили нападение семи тысяч немцев

«Атака мертвецов»: как несколько десятков русских солдат отразили нападение семи тысяч немцев

Сегодня, 6 августа, исполнилось 106 лет со дня контратаки солдат Российской империи во время Первой мировой войны в ходе защиты крепости Осовец. В советские времена не принято было вспоминать о подвигах царской армии, но после распада Советского Союза историки всё чаще стали обращаться к этой теме. Контратаку 226-го Землянского пехотного полка с подачи публицистов стали называть «атакой мертвецов». Распылив ядовитый газ, немцы рассчитывали, что возьмут крепость, не встретив сопротивления. Но несколько десятков обожжённых, окровавленных солдат перешли в контрнаступление и настолько испугали врагов, что те бросились врассыпную, думая, что русские восстали из мёртвых.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество