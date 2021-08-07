Ирина Шейк путешествует с друзьями

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

7 августа 2021, 10:52 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Российская супермодель отправилась в большое путешествие по Европе вместе со своими друзьями. Недавно Ирина побывала на вечеринке по случаю дня рождения креативного директора бренда Burberry и лучшего друга Рикардо Тиши на озере Комо в Италии. Вчера Шейк и Рикардо вместе с друзьями можно тусовки переместились на Ибицу.

Ирина Шейк уже успела запостить несколько сторис в свой инстаграм со средиземного курорта. Судя по всему, компания друзей на острове любуется живописными пейзажами и угощается вкусными блюдами местной кухни.

Тиши также в своем блоге сделал публикации, где оповестил свою аудиторию о том, что они перемещаются на остров Ибица. «Прощай Италия, Ибица, встречай нас», - таким сообщением Рикардо сопроводил свою сторис в инстаграме.

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