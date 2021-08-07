Певица МакSим полностью пришла в себя, все функции её организма в порядке

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7 августа 2021, 11:09

МакSим, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

38-летняя российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, полностью пришла в себя. На странице официальной группы артистки в соцсети “ВКонтакте” также говорится, что все функции ее организма в порядке.

МакSим врачи подключили к аппарату ИВЛ 19 июня. Результат теста на COVID-19 артистки оказался отрицательным. В течение нескольких недель ее состояние оценивалось как тяжелое, певица пребывала в искусственной коме. Третьего августа представительница Абросимовой заявила, что артистка идет на поправку.

В сообщении официальной группы МакSим отмечается, что в настоящее время она “в ясном сознании, уже полностью пришла в себя”. Певица свободно общается с медиками, шутит и смеется.

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