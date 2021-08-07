Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Певица МакSим полностью пришла в себя, все функции её организма в порядке

, 11:09

Певица МакSим полностью пришла в себя, все функции её организма в порядке
МакSим, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

38-летняя российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, полностью пришла в себя. На странице официальной группы артистки в соцсети “ВКонтакте” также говорится, что все функции ее организма в порядке.

МакSим врачи подключили к аппарату ИВЛ 19 июня. Результат теста на COVID-19 артистки оказался отрицательным. В течение нескольких недель ее состояние оценивалось как тяжелое, певица пребывала в искусственной коме. Третьего августа представительница Абросимовой заявила, что артистка идет на поправку.

В сообщении официальной группы МакSим отмечается, что в настоящее время она “в ясном сознании, уже полностью пришла в себя”. Певица свободно общается с медиками, шутит и смеется.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Армия

Иракские военные уничтожили базу боевиков «чёрного халифата»

Иракские военные уничтожили базу боевиков «чёрного халифата»

Пресс-служба армии Ирака сообщила о проведении успешной операции против боевиков «Исламского государства» (ИГ, ДАИШ- запрещено в России) в центре страны близ населённого пункта Туз-Хурмату в провинции Салах-эд-Дин.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество