Певица МакSим полностью пришла в себя, все функции её организма в порядке
7 августа 2021, 11:09
38-летняя российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, полностью пришла в себя. На странице официальной группы артистки в соцсети “ВКонтакте” также говорится, что все функции ее организма в порядке.
МакSим врачи подключили к аппарату ИВЛ 19 июня. Результат теста на COVID-19 артистки оказался отрицательным. В течение нескольких недель ее состояние оценивалось как тяжелое, певица пребывала в искусственной коме. Третьего августа представительница Абросимовой заявила, что артистка идет на поправку.
В сообщении официальной группы МакSим отмечается, что в настоящее время она “в ясном сознании, уже полностью пришла в себя”. Певица свободно общается с медиками, шутит и смеется.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.