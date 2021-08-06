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6 августа 2021, 21:23

фото из соцсети ВКонтакте

Актрису Веронику Эйдлин избил неизвестный мужчина около дома в Одинцовском районе под Москвой. Злоумышленник бил 31-летнюю женщину по голове. С травмами головы, ссадинами и гематомами на лице актрису увезли в больницу.

В клинике медики диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Эйдлин в больнице оказали всю необходимую помощь и отпустили долечиваться дома.

Инцидент произошел 5 августа в элитном поселке "Назарьево". Полиция проводит разбирательство.

Вероника Эйдлин - жена сына известной актрисы театра и кино Ирины Муравьевой. Вероника и Евгений Эйдлин поженились несколько лет назад. Сын Ирины Муравьевой занимается ресторанным бизнесом.

Вероника Эйдлин окончила ГИТИС в 2012 году. Актриа снялась в фильмах и сериалах «Деревенщина», «Красивая жизнь», «Скорая помощь-2» и другие.

В свободное от работы время сноха Ирины Муравьевой пишет стихи. Эйдлин является номинантом нескольких литературных премий, - сообщает СтарХит.

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