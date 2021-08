«No Sleep ‘Til Hammersmith» - 40 лет знаменитому концертному альбому Motörhead

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 августа 2021, 20:19 Антон Дубровский, Журналист

Фото: cоцсети

Motörhead — это британская хэви-метал-группа, оказавшая большое влияние на развитие всей тяжёлой музыки, в частности, на возникновение направления спид-метал, хотя отнести её музыку к этому стилю можно только с натяжкой. Музыку группы, скорее, можно охарактеризовать как сочетание хард-рока, панк-рока и прото-трэша.

Группа была образована в 1975 году басистом, вокалистом и автором текстов Иэном Фрейзером Килмистером по прозвищу Лемми (Ian Fraser «Lemmy» Kilmister), который на протяжении всего длительного существования группы был её единственным постоянным участником. До этого Лемми был участником влиятельной британской психоделической рок-группы Hawkwind, а еще раньше даже поработал менеджером группы самого Джими Хендрикса The Jimi Hendrix Experience. Состав Motörhead обычно представлял собой трио. Группа достигла наибольшей популярности в начале 1980-х годов, когда альбом «Ace Of Spades» (1980) получил статус золотого, заняв четвёртое место в британском хит-параде, а концертный альбом «No Sleep ‘Til Hammersmith» занял первое место через пять дней после своего выхода. Эти альбомы наряду с «Overkill» (1979) и «Bomber» (1979) закрепили за Motörhead репутацию основной британской хард-рок-группы своего времени.

Хотя музыку Motörhead часто относят к хеви-метал, спид-метал или трэш-метал, а некоторые критики даже называют группу родоначальником двух последних стилей, Лемми не любил подобные ярлыки и предпочитал называть свою музыку просто — «рок-н-роллом». Темы песен группы чаще всего — это война, борьба добра со злом, злоупотребление властью, беспорядочный секс, злоупотребление наркотиками и «жизнь в дороге». Логотип группы, Snaggletooth (War-Pig), впервые появился на обложке альбома в 1977 года и с тех пор в разных вариациях присутствует на многих других альбомах группы. Он был создан в 1977 году известным в рок-среде художником Джо Петаньо (Joe Petagno). Автор логотипа так прокомментировал своё творение: «Вдохновение? Ну конечно же, я изобразил разъяренного ублюдка! Такого как, например, Лемми. Я долго изучал типы черепов — и в итоге пришёл к прекрасной комбинации гориллы, волка и собаки. Плюс, конечно, рога. Ну а Лемми уже добавил шипы, цепи и прочую амуницию».

Энергия

Хотя в этой статье и присутствует представление группы, есть некоторые команды, которые просто не нуждаются в этом. Одной из них как раз и является такой культурный экспорт Англии, как легендарные Motörhead, которые на протяжении своей долгой карьеры создали огромный пласт безумной, невероятно энергичной музыки и оказали влияние практически на любого, кто взял в руки инструмент и сделал с ним что-то, хотя бы отдаленно интересное, в течение следующих 45 лет с момента образования группы. Немногие составы могут претендовать на такой неизгладимый и неоспоримый след в современной музыке, какой оставили после себя Лемми и компания.

Нужно заметить, что одной из главных работ группы является именно концертный альбом, что не так уж и часто можно наблюдать в истории рок-сцены. Их классическая живая запись «No Sleep ‘Til Hammersmith» была переработана и переиздана в расширенном издании на четырех дисках. Этот релиз приурочили к 40-летию со дня первого релиза этой пластинки, но действительно ли он выдержал испытание временем?

Если переходить к обзору первого диска, стоит сказать, что это ремастированная версия оригинального, по-настоящему выдающегося концертного альбома Motörhead «No Sleep ‘Til Hammersmith», обработанная с его оригинальных мастер-лент. Эти записи сделаны в Лидсе и Ньюкасле во время короткого тура группы под названием «Sharp Pain In The Neck». Начиная с апокалиптического грохота «Ace Of Spades» и заканчивая убийственной развязностью одноименной песни «Motörhead» и бонус-треками, этот альбом не только демонстрирует классический состав, возможно, самых важных предков экстремального металла в их потрясающей форме, но и поражает своим невероятно отчетливым звуком.

Концерты

Каждая нота, каждый удар барабана и фирменный хрип Лемми великолепно слышны на этой записи. Группа создает совершенно разрушительную стену шума, но весь звук выстраивается чистым потоком, из которого можно полностью выделить каждую крошечную деталь или тонкую частицу музыкального мастерства англичан, которые, в противном случае, могли бы быть потеряны на обычной записи этого шквального выступления. Это наблюдение привлекает внимание к тому факту, что, несмотря на то, что Motörhead были легендарными бунтарями, они также были и музыкантами мирового класса, которые могли переиграть многих из своих современников. Стоит заметить, что есть вполне определенная причина, по которой этот концертный альбом стал главным хитом Motörhead номер один. Ни одна другая студийная или концертная запись группы не смогла запечатлеть ее легендарное звучание настолько мощно и отчетливо.

Те, кто знаком с историей создания «No Sleep ‘Til Hammersmith» наверняка знают, что название альбома было выведено из слогана, нарисованного на боку концертного фургона группы. На самом деле они не сыграли ни одного концерта в Хаммерсмит Одеон (знаменитый лондонский концертный зал – авт.) в том турне, вместо этого путешествуя по Норфолку, Лидсу, Ньюкаслу и Белфасту на протяжении пяти выступлений в течение одной недели. Три из пяти этих концертов были записаны полностью (Лидс и обе ночи в Ньюкасле). Эти записи включены в переиздание альбома в качестве бонусного материала. Первый дополнительный диск переиздания состоит из записанного полностью концерта 30 марта 1981 года, с которого взято чуть более половины материала для оригинального альбома. Эта запись представляет собой расширенную версию уже знакомого материала. Второй диск – это выступление, которое записано накануне выступления вечером, 29 марта и также в Ньюкасле. Оно звучит менее чисто и далеко не так отчетливо, как запись на первом диске. Тем не менее второй диск все равно содержит тот безумный драйв, который мало кто когда-либо мог осуществить лучше, чем эти трое сумасшедших. Третий диск содержит, в основном, неиспользованный ранее материал с записанного концерта 30 марта, который не был выбран для оригинального релиза из-за низкого качества звука записи. Тем не менее даже третий диск может быть очень интересен для прослушивания.

История

Если вам никогда не удавалось увидеть Motörhead вживую и во плоти, то настоятельно рекомендуется ознакомиться с этим альбомом. Его новое издание – это отшлифованная версия самого большого коммерческого хита группы и, вероятно, лучшего концертного альбома в хеви-метале вообще. Это образец того опыта, который никогда уже не повторится. Если же вам посчастливилось увидеть эту группу вживую, и вы знакомы с той стремительной атакой на все чувствительные рецепторы, которую обеспечивало шоу Motörhead в виде неумолимой стены шума и грохота, проходящего через вас, то это переиздание вернет вам эти фантастические воспоминания и, возможно, даже добавит новых ощущений. Многие до сих пор вспоминают потерю слуха в течение нескольких дней, если не недель, после концертов оголтелых англичан.

Независимо от того, видели вы Motörhead вживую или нет, одно можно сказать наверняка: альбом «No Sleep ‘TIl Hammersmith» заставит вас вспомнить, что не так давно в мире существовала группа, которая вышла когда-то на сцену и задела многих слушателей за живое так сильно, что отголоски ее творчества все еще ощущаются во всем мире рок-музыки и по сей день, через 46 лет после своего создания. Они назывались Motörhead, они играли рок-н-ролл, и этот концертный альбом – настоящее празднование того, что, возможно, было их лучшим моментом за всю музыкальную карьеру.

