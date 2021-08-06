Модель, посол ООН Кира Дихтяр призналась, что ее несовершеннолетнюю домогался олигарх

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 18+

6 августа 2021, 19:07 Источник: sobesednik.ru

Кира Дихтяр, фото: Facebook.com/KiraDikhtyarOfficial/

Известная российская модель, посол ООН Кира Дихтяр впервые рассказала, что в возрасте 15 лет она пережила насилие. Начинающую карьеру модели девушку изнасиловал олигарх. По воспоминанию амбассадора ООН, ей сказали, что съёмку будет в Лондоне.

Она прибыла в отель, спустилась в лобби и увидела олигарх. Мужчина пригласил девушку в свой номер, объяснив, что там будет проходить съемка. Кира сразу предупредила олигарха, что у неё не было такого опыта общения с мужчинами, она девственница. Его это не остановило.

По воспомнинаю модели, после он выкинул ее на улицу. Больше они никогда не контактировли.

По словам 33-летней Киры, она до сих пор помнит адрес, где этот олигарх устраивает оргии с 14-16 летними девочками.

"Вы просто представить не можете, что чувствуют 14-16-летние девочки в таких ситуациях, как они переживают этот опыт. Дети не должны подвергаться насилию", - сказала модель в интервью изданию sobesednik.ru.

Она намерена обратиться с предложением в ООН и призываю поднять возраст согласия в России до 17 лет. Дихтяр хочет, чтобы это было закреплено на законодательном уровне не только для России и США, но и в других странах мира.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости