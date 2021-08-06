Как себя чувствует Эдита Пьеха после операции

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6 августа 2021, 08:29 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Стас Пьеха в передаче «Алена, блин!» был очень откровенен. Он рассказал как сейчас живет его знаменитая бабушка - Эдита.



Артистка, по словам певца, не ведет затворнический образ жизни. 84-летняя Эдита активно общается с друзьями и родственниками, но на гастроли, увы, уже не ездит.



«Она живет у себя в доме. У нее розовый сад, лес, с ней живут Вера, Нина Вячеславовна, еще женщина. Кто-то с ней рядом почти 50 лет, Вера, например. Это ее постоянная компания», - делился известный внук.



Стас также упомянул, что его бабушка уже не так активна, как раньше. Это связано с операцией из-за травмы, которую она получила несколько лет назад. После происшествия во время прогулки с собакой звезда перенесла операцию на коленях.

«Она их не расходила как следует, поэтому ей иногда тяжело ходить. Но при этом мы созваниваемся, я приезжал в гости пару раз», - делился певец. Исполнитель объяснил, что хотел бы навещать бабушку чаще, но очень боится заразить ее ковидом.

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