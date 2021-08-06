Модель Эрика Пелосини загорала топлес с мужем принцессы Евгении: она рассказала о скандальных фото

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6 августа 2021, 08:15 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

В сети не утихает скандал насчет мужа принцессы Евгении. Продолжают возникать подробности данного случая, где Джека Бруксбэнка засняли на яхте с полуобнаженными моделями. Пока Джек и его супруга молчат, другие рассказывают детали: ситуацию прокомментировала мать принцессы, теперь подробностями поделилась участница данного мероприятия. Итальянская модель прокомментировала снимок, где она загорает топлес на борту частной яхты в компании Бруксбэнга.



«Я сняла бикини, потому что оно промокло», - объяснилась модель.



«Обычно я никогда не хожу топлес, но когда мое бикини намокло, я решила его снять. Знаю, что ситуация выглядит некрасивой для Джека и его семьи: он на лодке в окружении трех женщин, ни одна из которых не является его женой. Мне очень жаль, если я причинила какое-то неудобство принцессе Евгении и Джеку», - высказалась стилист и модель.



Данная ситуация выглядит неоднозначной и двусмысленной.

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