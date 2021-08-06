Даниил Страхов потерял обоих родителей: зимой отца, а на днях и мать

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6 августа 2021, 08:09 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Стало известно о смерти матери актера. Елена Алексеевна умерла 3 августа. О ее смерти скорбят друзья и коллеги. Зимой у звезды кино умер отец.



Елена была известным психотерапевтом. Она была сооснователем авторской школы мастерской интегральной гуманистический психотерапии и ведущим преподавателем Школы Криндачей. Специалисты отмечают ее уникальный талант и невероятные знания, используемые ею в работе.



«Она была для своих учеников не просто преподавателем, но и дорогим, близким человеком. Помогала людям начать жить полной жизнью, была очень отзывчивым, душевным человеком и великолепным профессионалом. Это большая потеря для всех выпускников Школы, для нашего сообщества и всех, кто знал Елену. Вечная память», - пишут в сети.



К сожалению, для Даниила это не первая трагедия. В январе умер его отец - Александр Борисович. 72-летний литератор был тяжело болен и врачи не смогли спасти его.

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