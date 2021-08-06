Как продвигается ЭКО: рассказывает Пэрис Хилтон

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6 августа 2021, 08:02 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Киноактриса и певица активно делится интимными подробностями. Недавно Пэрис рассказала поклонникам, как продвигается ее план по подготовке к тому, чтобы завести детей. Она уже успела отпраздновать свой 40-ой день рождения, и упустила момент, когда могла заводить детей без проблем и посторонней помощи. Но Хилтон не унывает. Встретив своего нынешнего парня, женщина решила, что именно он должен стать отцом ее детей, и начала подготовку к ЭКО.



Пэрис Хилтон рассказывает, что на данный момент она прошла уже самый трудный этап - извлечение яйцеклеток, которому предшествовала очень неприятная терапия.



«Я очень боюсь иголок и уколов, так что получать несколько инъекций в день было болезненно и крайне неприятно. Я это просто ненавидела. Но теперь я счастлива, что завершила этот этап! Теперь у меня есть целые «тонны» готовых яйцеклеток», - рассказала американская киноактриса и певица.



Хилтон уже решила как назовет будущих детей, хотя до самой беременности дело еще не дошло. Дочери она непременно даст имя Лондон Мэрилин. А насчет имени сына, если таковой родится, Пэрис пока не высказывается, но его имя также будет связано с географическим названием.





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