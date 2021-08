«Speak & Spell»: 40 лет дебютной работе Depeche Mode

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 августа 2021, 21:16 Антон Дубровский, Журналист

Фото: REUTERS

Одна из самых ярких звезд британской музыкальной сцены, Бой Джордж однажды сказал: «Дело не в том, кто достигает успеха первым. Все дело в том, кто делает свое дело лучше всего».



Жанр



Такой музыкальный жанр как синти-поп начал становиться популярным в конце 70-х годов, отсылая слушателя к более раннему направлению под названием краутрок, а также основополагающему звуку и духу группы Kraftwerk (знаменитая новаторская электронная группа из Германия – авт.). Группа Tubeway Army одного из первопроходцев новой волны и синти-попа Гэри Ньюмана захватила танцполы в то время, когда разодетые в пух и прах панки все еще устраивали беспредел на концертных площадках, в то время, как на сцене выкладывались на полную такие харизматические герои, как Джонни Роттен (вокалист английской панк-группы Sex Pistols), Сиукси Сиу (вокалистка английской пост-панк группы Siouxsie & The Banshees) и Джо Страммера (вокалист и лидер английской панк-группы The Clash). Предпочитая плыть против течения, тогда еще 18-летний Гэри Ньюман выбрал для работы синтезаторы Minimoog вместо хриплых гитар панк-поколения. Он и его группа сочиняли песни в ключе антиутопических кошмаров, исследуя страх перед потенциалом машины, способной заменить роль человечества, сводя к минимуму его функции. Такие композиции Ньюмана и Tubeway Army как «Bombers» и «That’s Too Bad» обладали достаточным количеством мелодий для того, чтобы попасть в категорию синти-попа. Эти песни были полны завораживающих аналоговых звуков, которые, при сильном нажатии любой клавиши синтезатора, можно было бы поддерживать бесконечно.



Стоит заметить, что 1970-е закончились настоящим презрением к диско и разочарованием в первой волне панка. Хардкор и новая волна (музыкальные жанры, возникшие в самом конце 1970-х и начале 1980-х) начали активно развиваться, проявив себя способами, напоминающими панк в новой, гораздо более многообразной форме.



Начало



В 1981 году 22-летний Винс Кларк (один из авторов песен Depeche Mode) и 21-летний Мартин Гор (музыкант, певец, продюсер, ди-джей, один из основателей Depeche Mode и ее основной автор песен) высоко оценили эстетику Ньюмана. Впрочем, в головах у обоих молодых людей звучали варианты поп-аранжировок там, где у Гэри прослушивалось научно-фантастическое отчаяние. Еще один молодой человек, Энди Флетчер (Флетч - английский клавишник, ди-джей и также один из основателей Depeche Mode), также как Кларк и Гор был поклонником Kraftwerk, а 19-летний Дэйв Гаан (солист Depeche Mode с момента их дебюта в 1980 году) действительно напоминал настоящего рок-н-ролл-фронтмена. Его голос и его присутствие на сцене позволили Кларку и Гору создать свое видение электропопа—конструкции, уходящей корнями в ближайшее будущее музыки, не опираясь на её эстетику бас-гитары и барабанов.



Первоначально известная как Composition Of Sound, группа была переименована в Depeche Mode по предложению Гаана. Надо отметить, что на группу в традиционном понимании коллектив не походил. Обычные барабаны и гитары были заменены тремя парнями, стоящими за примитивными синтезаторами, и певцом, двигающимся под обработанное звучание электроники, заменяющее звуки традиционных инструментов.



Дебютный альбом Depeche Mode «Speak & Spell» (1981) был тепло принят в Европе. С другой стороны, критики в Штатах были более осторожны с похвалами. К примеру, знаменитый автор Дэвид Фрике из журнала Rolling Stone основательно раскритиковал альбом за легковесный подход к экспериментаторству в группе. Для некоторых слушателей эта музыка действительно казалась неудачным экспериментом. Они встретили эту работу с презрением и потребовали от музыкантов научиться играть на настоящих инструментах. В наши дни такая реакция может выглядеть слишком смешно, но иногда и сегодня можно столкнуться с подобным отношением. Например, Уин Батлер, лидер очень влиятельной канадской инди-рок группы Arcade Fire разразился как-то раз подобной тирадой в адрес модного в последние годы в электронике музыкального направления EDM. Иронично, учитывая, что альбом его группы «Reflektor» 2013 года заимствовал из культуры электронной музыки достаточно для того, чтобы Уин был более мягким в своих высказываниях.



Будущее



Что же знают критики о будущем музыки на самом деле? Панк и хип-хоп родились на задворках социума, подпитываемые недовольством общества. Эти стили использовали любые средства, которыми обладали, для создания формы искусства, отражающей их среду. Что еще более важно, артисты этих двух жанров создавали музыку, которую они хотели услышать, а не музыку, которую их вынуждали создавать принятые в то время каноны. Точно так же неизвестные доселе тембры и фантастические возможности синтезаторов и других электронных приспособлений заставили молодежь вместо использования живых инструментов нажимать кнопки для того, чтобы создавать песни, которые отличались бы от принятых ранее шаблонов.



«Speak & Spell» далеко не идеальный альбом. Тем не менее, он был первым альбомом, который представил Depeche Mode как группу с поп-потенциалом, превосходящим ожидания любого электронного музыканта. Критики были не в восторге от пластинки потому что то, что они услышали, не было похоже на комфортную для них версию того звучания, которое они привыкли слышать. Говоря об эффекте этой пластинки, нужно отметить что она нарушает многие традиции поп-музыки, которые сформировались тогда, к 1981 году.



Песня «New Life» разрушает прошлое рок-н-ролла так, как его ранее разрушили Sex Pistols. Определение того, что такое рок-н-ролл или что такое поп-музыка, стало предметом горячих споров для многих. В «New Life» не найти звука марширующих ботинок, как в «Holiday In The Sun» Sex Pistols. Depeche Mode всецело принимают прошлое, но дело в том, что они хотят казаться не прошлым, а будущим. Таким, которое они себе представляют.



Давайте рассмотрим открывающую клавишную партию к песне «Puppets». Замените этот рисунок на клавишных гитарным риффом в своем воображении и творчество таких групп, как Depeche Mode, OMD и Soft Cell (все три группы возникли в одно время и исследовали звучание синти-попа и новой волны в своем творчестве – авт.), станет понятным даже самым ортодоксальным пуристам. Аналоговая линия басового синтезатора и паттерны (заранее запрограммированные партии инструментов – авт.) барабанов Boss Dr. Rhythm создают формы звучания во вполне себе старом стиле. Далекие от аморфной атмосферы Tangerine Dream и Брайана Ино (одни из первопроходцев электронной музыки и жанра эмбиент – авт.), песни на «Speak & Spell» явно предназначены для хорошего проведения времени на танцполе.



Результат



Как уже упоминалось ранее, на заре своей карьеры Depeche Mode писали песни, вдохновленные духом Kraftwerk. Тем не менее, им удалось создать музыку для своего поколения. Взять хотя бы такую композицию, как «Dreaming Of Me», которая является эмоциональной балладой о неразделенной любви. Все намеки на любовные баллады Кларка, которые он напишет в группе Erasure в будущем, после того, как покинет Depeche Mode, можно найти прямо в этой песне. Стоит отметить, что Гор склоняется к более темным музыкальным текстурам в треке «Shout». Это дает возможность поклонникам, которые предпочитают более поздние и мрачные альбомы англичан «Black Celebration» (1986) и «Violator» (1990) узнать о том, как Depeche Mode пришли к своему знаменитому звучанию. В своем дебюте Гаан поет более монотонно, чем во время своих последующих, более зрелых работ в песнях «Strangelove» или «Enjoy The Silence».



Надо отметить, что лэйбл Mute Records, издающий Depeche Mode, явно сделал ошибку, не выпустив песню «I Just Can’t Get Enough» как сингл в поддержку альбома с самого начала. Эта песня могла стать хитом. Вступительная тема к этой композиции вызывает у большинства поколений либо радость, либо жуткое раздражение. Рефрен этого трека звучит прямо как музыка к какой-то мощнейшей рекламной кампании. Это действительно запоминается с первого раза. Независимо от того, нравится ли слушателям припев этой песни или их навязчиво тошнит от него, как Алекса, слушающего Бетховена в «Заводном Апельсине», композиция запоминается. Это действительно универсальный гимн для танцпола. Сингл «I Just Can’t Get Enough» был выпущен лишь через шесть месяцев после выхода первого сингла Depeche Mode «Dreaming Of Me».



Винс Кларк покинул группу после выпуска «Speak & Spell». Он познакомился с Элисон Мойет (английская певица, композитор и исполнитель), создал группу Yazoo. Группа просуществовала до 1983 года, после чего Кларк вместе с Энди Беллом (британский музыкант и вокалист) создал еще одну группу Erasure. Вместе с Yazoo они написали композицию «Don’t Go», еще один гимн 1980-х, вызывающий приступы танца у тех, кто его слышит. В конце концов Винс и Энди Белл нашли друг друга, добившись успеха с группой Erasure, у которой было 3 хита в лучшей 20-ке в США. Вскоре после ухода Кларка из Depeche Mode группа заменила его бывшим клавишником и студийным звукорежиссером британской синти-поп-группы The Korgis Аланом Уайлдером.



Хотя выход альбома Speak & Spell в октябре 1981 года не завершился гастролями по стадионам или изданием мультиплатиновых альбомов, которые появятся в карьере группы в будущем, это по-настоящему энергичная и искренняя работа начинающих Depeche Mode, которая обязательна для ознакомления каждому, кто хочет познакомиться с творчеством и историей знаменитой группы получше.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости