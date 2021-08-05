Лиза Пескова опровергла информацию о скорой свадьбе на Сардинии

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 августа 2021, 10:47

Фото: Instagram

Наследница пресс-секретаря Владимира Путина Лиза Пескова – одна из завидных невест современной России, а потому постоянно находится под пристальным вниманием таблоидов. Ее слова цитируют, ее личная жизнь порождает сплетни и слухи, хотя повода для этого Елизавета почти не дает.

Девушка давно состоит в отношениях, но не афиширует их. И вот на днях сразу несколько изданий сообщили, что дочь Пескова уже прислала гостям приглашения на роскошную свадьбу, которая должна состояться на Сардинии. Оказалось, что это не правда. По крайне мере, сама Елизавета прервала молчание и вынуждена была объяснить ситуацию.

«В связи с распространением неизвестным нашей семье источником очередной фейковой новости (дополненной выдуманными из ниоткуда «фактами»), я хочу опровергнуть информацию о якобы предстоящей свадьбе на Сардинии и разъяснить своё отношение к подобным мероприятиям. Я не афиширую свою личную жизнь уже несколько лет. С тех пор как появились первые серьёзные отношения»,- написала Пескова на своей станице в Instagram.

Кроме того, Лиза сообщила, что свадьба всегда для нее была чем-то очень интимным и сокровенным. И поэтому она никогда не желала делать из своего бракосочетания публичный праздник и шоу с журналистами или с сотнями гостей. «Друзей так много не бывает, а звать всех подряд ради тусовки никак не соответствует моему видению жизни. На самом деле я бы вообще не хотела звать кого-либо, может, кроме родственников. Я, кстати, даже никогда не мечтала о белом свадебном платье. Для меня семья - святое. И мне бы очень не хотелось превращать свою собственную семью в реалити-шоу»,- подвела итог девушка.

А ее подписчики поняли, что хоть Елизавета и не отрицает сам факт возможного торжества, узнает пресса о нем уже, скорее всего, постфактум.

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