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Поклонники впервые разглядели дочку Кэмерон Диас

, 08:29

Поклонники впервые разглядели дочку Кэмерон Диас
Взято из интернета

Скрытная жизнь Кэмерон Диас вызывает острый интерес к ней папарацци. Актрису удалось запечатлеть на улице с маленькой дочкой. Диас засняли в Беверли Хиллз в момент, когда она выходила со своей полуторагодовалой девочкой из частного бассейна. 


Благодаря этим снимкам фанатам артистки удалось разглядеть маленькую Рэддикс. Пользователи сети сделали вывод, что малышка очень милая. 

Кэмерон и сама говорила об этом с самого начала. Когда девочка только родилась, Диас написала в инстаграме, объявив, что стала мамой: «Она реально очень милая». 

К сожалению, ни одной дополнительной подробности, касающейся дочери актрисы и ни одного снимка Кэмерон до сих пор так и не опубликовала. Так что поклонникам приходится довольствоваться кадрами, сделанными папарацци. 

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