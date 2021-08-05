Поклонники впервые разглядели дочку Кэмерон Диас

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 августа 2021, 08:29

Взято из интернета

Скрытная жизнь Кэмерон Диас вызывает острый интерес к ней папарацци. Актрису удалось запечатлеть на улице с маленькой дочкой. Диас засняли в Беверли Хиллз в момент, когда она выходила со своей полуторагодовалой девочкой из частного бассейна.



Благодаря этим снимкам фанатам артистки удалось разглядеть маленькую Рэддикс. Пользователи сети сделали вывод, что малышка очень милая.

Кэмерон и сама говорила об этом с самого начала. Когда девочка только родилась, Диас написала в инстаграме, объявив, что стала мамой: «Она реально очень милая».

К сожалению, ни одной дополнительной подробности, касающейся дочери актрисы и ни одного снимка Кэмерон до сих пор так и не опубликовала. Так что поклонникам приходится довольствоваться кадрами, сделанными папарацци.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости