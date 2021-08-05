Бритни Спирс рассказала какие переживания доставил ей сломавшийся замок двери в ванную

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5 августа 2021, 08:19 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Американская певица решила поделиться со своими фанатами тем, что произошло у нее на днях. Как рассказала Бритни, все началось с того, что она просто решила принять ванну. Водная процедура оказалась бы обычной рутиной, если бы не пришла эта идея в два часа ночи.

Взято из интернета

Бритни Спирс, которая, возможно мучалась от бессонницы, объяснила, что недавно у нее появился новый лосьон, помогающий лучше заснуть. Но до душа дело так и не дошло. Она решила, что оставила предмет гигиены в комнате, потому что не смогла найти его в ванной комнате. Спирс дергала за ручку двери и не смогла ее открыть. Артистка рассказала:

«Сначала я подумала: «Это всего лишь дверь в ванную, конечно, я ее открою». Но вскоре поняла, что я оказалась заперта. Замок заклинило! А мой бойфренд спал, и даже землетрясение не разбудило бы его. Я принялась очень громко кричать: «Эй!» Но ответа не было. И только после четвертого моего вопля он встал и поинтересовался: «Что случилось?»

Однако ее парень с замком не справился. Пришлось вызывать охранников, но помощь приехала не сразу. У певицы началась паника, и она даже попробовала медитировать на дверь. И наконец-то приехали охранники и вызволили ее оттуда.

История оказалась не так проста, потому что это навело на неприятные воспоминания самую популярную блондинку нулевых. В 2008 году нервный срыв певицы начался с того, что она заперлась в ванной и не хотела выходить.

Правда, на этот раз она сделала это вроде бы не специально. Но у фанатов Спирс возник закономерный вопрос: зачем она вообще заперлась, если дома, кроме нее и Сэма, не было никого, а тот, к тому же, крепко спал?

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