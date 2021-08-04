Расставание Милоша Биковича с возлюбленной ознаменовалось скандалом в соцсетях

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4 августа 2021, 22:43 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @bikovic

Расставание сербского актера и чемпионки России по бальным танцам Арины Ворошиной может оказаться скандальным. После того, как бывшая возлюбленная сказала, что они расстались по причине его эгоцентризма, взять слово решил Милош Бикович и поделился своим видением ситуации в Инстаграме.

«Когда любовь или дружба заканчиваются, каждый из партнеров может по-своему смотреть на потраченное время. Я никогда не считал, что мое время в отношениях было потрачено зря, и всегда с достоинством и уважением относился и отношусь к девушкам, с которыми я был в какой-то момент своей жизни, даже когда кто-то из них говорил обо мне неправду.

Каждый имеет право использовать общественное пространство по своему усмотрению — кто-то делится деталями своей личной жизни, а иногда и грязным бельем, кто-то делится своими профессиональными достижениями, таким образом личность становится популярной и "интересной" для публики. Это вопрос личного выбора, но также и личного вкуса.

Есть причина, по которой личная жизнь называется личной жизнью, есть также причина, по которой бывшие партнеры являются именно бывшими партнерами. P. S. Думаю, есть темы гораздо важнее моей личной жизни», - написал Милош.

После такого ответа своего бывшего парня Арина вновь публично выступила. Чемпионка России продолжила настаивать на своем, отметив, что актер на публике ведет себя совершенно иначе, чем в обычной жизни.

«Легко казаться благородным человеком. На словах. Под камеры. Но чтобы быть по-настоящему благородным, в обычной жизни, с людьми, которые тебя любят просто так, а не за фильмы, нужно быть им, а не играть роль. И благородство - оно не в том, чтобы пригласить на вечеринку незнакомого пожилого мужчину. Оно в ежедневных мелочах, в отношении, в том, насколько ты держишь данное тобой слово, в этике, в конце концов. Жизнь в очередной раз показала мне, что деятельность определяет человека. В спорте ты как на ладони - какой ты есть, такой и твой успех. А там, где игра выходит на первый план, - и в жизни сплошная ложь. К сожалению... Бог тебе судья», - написала Арина Волошина, отключив возможность комментировать публикацию.

Бикович заручился поддержкой фанатов: поклонники назвали артиста мудрым человеком, а спортсменку осудили за то, что она ссору вынесла на всеобщее обозрение.

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