Наркотическая зависимость у звезд: как Джиган боролся с недугом

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3 августа 2021, 23:57 Анастасия Иванова

Взято из интернета

В прошлом году рэп-исполнитель сильно увлекся празднованием появления на свет сына Давида и попал в рехаб, где провел длительное время. Тогда артист находился на грани разрыва с женой Оксаной Самойловой, но супруги все же смогли сохранить семью.

Весной двадцатого года интернет-пользователи смеялись над сторис Джигана, где он заставлял дочерей нести ему пиво, обзывал неугодных «петушками», а Самойлова в это время всерьез задумалась о разводе с мужем. «Больше не хочу просыпаться в этот мир», - таким сообщением Оксана напугала свою аудиторию вскоре после появления на свет сына.

Не смотря на все трудности пара смогла помириться. Даже более того, брюнетка спасла рэпера от наркотической зависимости, за что он ей очень благодарен. Сегодня Джиган открыто говорит о лечении в рехабе и предостерегает молодежь от своих ошибок.

«Вы не понимаете, что мне пришлось пережить. Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна... Родные тоже переживали. Жена меня спасла», - откровенничал артист.

Проблемы с запрещенными веществами у рэп-исполнителя начались после того, как он покинул лейбл Black Star. Джигану пришлось несколько раз серьезно лечиться, прежде чем почувствовать себя свободным от зависимости.

«В рехабе один психи, я с ними не разговаривал, я был как овощ», - признался артист в шоу Дениса Дорохова на YouTube «Это про меня!».

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