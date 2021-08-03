Роман Васильев сыграет Вронского в сериале от Netflix по мотивам романа «Анна Каренина»

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3 августа 2021, 23:28 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Стало известно, кто назначен на роль Вронского в сериал от Netflix по мотивам романа «Анна Каренина».



Работа над российским сериалом «Анна К» для американской стриминговой компании в самом разгаре. Ранее объявили практически полный актерский состав проекта, но информация кто будет играть Алексея Вронского до последнего была в секрете. Интрига породила множество споров в сети: на эту роль пользователи «ставили» Ивана Янковского и подозревали, что данного персонажа популярного романа Льва Толстого сыграет именно он.



Наконец-то имя актера сегодня раскрыто. Им стал Роман Васильев, который пока не слишком хорошо известен широкой публике.



«Внимание всем, кто раскладывал карты Таро в комментариях и гадал, кто будет Вронским в новом сериале «Анна К». Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев. Уже ушли гуглить?» - появилось сообщение в инстаграме российского Netflix.

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