Борисова сдала дочь в интернат

Телеведущая - любящая и заботливая мать, но регулярно сталкивается с критикой в сети. На днях Дана снова начала получать сообщения, что органы опеки должны следить за событиями в ее семье. Это произошло после того, как Борисова показала аудитории, как сейчас выглядит ее дочь.
Дана Борисова сфотографировала свою дочь, также выложила совместные снимки перед ее отъездом в английскую школу-интернат. На фото девочка сильно изменилась, а ноги ее изрезаны. Пользователи сети начали гадать: ведущая отправила её туда, так как сама уже не справлялась с ребенком, или ради того, чтобы помочь ей преодолеть подростковый бунт?
Весной этого года Полина попала в больницу. Врачи обнаружили у ребенка изрезанные руки и ноги.
Речь не шла о попытке суицида, никаких критических увечий девочка себе не нанесла. Как рассказала потом Дана, причина была в селфхарме - разрушительном поведении, направленном на нанесение ущерба самому себе. Часто этот недуг сопровождается проблемами с пищевым поведением: резким похудением или набором веса.
После лечения в больнице медики настояли на том, чтобы дочь Борисовой прошла лечение в клинике по восстановлению душевного равновесия. Телеведущая утверждает, что специалисты быстро помогли 13-летней дочке справиться с переживаниями, которые вызывали желание делать себе больно. Мол, порезы на ногах, которые увидела публика на днях, являются старыми, а новых на теле не появляется.
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