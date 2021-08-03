Борисова сдала дочь в интернат

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3 августа 2021, 09:03 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @danaborisova_official

Телеведущая - любящая и заботливая мать, но регулярно сталкивается с критикой в сети. На днях Дана снова начала получать сообщения, что органы опеки должны следить за событиями в ее семье. Это произошло после того, как Борисова показала аудитории, как сейчас выглядит ее дочь.

Дана Борисова сфотографировала свою дочь, также выложила совместные снимки перед ее отъездом в английскую школу-интернат. На фото девочка сильно изменилась, а ноги ее изрезаны. Пользователи сети начали гадать: ведущая отправила её туда, так как сама уже не справлялась с ребенком, или ради того, чтобы помочь ей преодолеть подростковый бунт?

Весной этого года Полина попала в больницу. Врачи обнаружили у ребенка изрезанные руки и ноги.

Речь не шла о попытке суицида, никаких критических увечий девочка себе не нанесла. Как рассказала потом Дана, причина была в селфхарме - разрушительном поведении, направленном на нанесение ущерба самому себе. Часто этот недуг сопровождается проблемами с пищевым поведением: резким похудением или набором веса.

После лечения в больнице медики настояли на том, чтобы дочь Борисовой прошла лечение в клинике по восстановлению душевного равновесия. Телеведущая утверждает, что специалисты быстро помогли 13-летней дочке справиться с переживаниями, которые вызывали желание делать себе больно. Мол, порезы на ногах, которые увидела публика на днях, являются старыми, а новых на теле не появляется.

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