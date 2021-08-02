Крис Ву задержан в Китае: звезду k-pop обвиняют в изнасиловании

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2 августа 2021, 21:45 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @kriswu

Китайско-канадский певец прославился как участник популярной корейско-китайской группы EXO. Артист был задержан пекинской полицией по подозрению в изнасиловании. Музыкант якобы неоднократно склонял молодых женщин к сексу.

Первые обвинения против Криса появились еще в прошлом месяце в китайской социальной сети Weibo. Ду Мэйчжу написала, что подверглась сексуальному насилию со стороны Ву. Девушка рассказала, что певец пригласил ее на кастинг в клип, напоил алкоголем и надругался над ней. После ее публичного признания, Ду написали еще несколько женщин. В сексуальных преступлениях Криса обвиняют 24 женщины.

Ву И Фань - так по-настоящему зовут певца - опроверг обвинения в своем личном аккаунте китайской соцсети. Его представители заявили, что подадут в суд на обвинителя, назвав заявления об изнасиловании «злонамеренными слухами».

Артист известен не только как исполнитель, но и как модель. Он был послом британского бренда Burberry. После того как всплыла история о его вероятном участии в сексуальном преступлении, многие модные бренды приостановили или даже прекратили свое сотрудничество с ним. Среди них — Louis Vuitton, Bulgari, Porsche China и другие.

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