Константин Меладзе и Вера Брежнева: романтические каникулы в Венеции
2 августа 2021, 21:35 Анастасия Иванова
Несколько дней назад певица улетела в Италию. Пару дней провела Вера в Риме вместе с мамой, которая живет в этой стране. Скоро к Брежневой присоединился супруг Константин Меладзе. Супруги вместе отправились в путешествие по Венеции.
Вчера исполнительница опубликовала в своем инстаграме-аккаунте короткое видео, где они катаются на гондоле по каналам города и любуются местными достопримечательностями.
Свой пост Вера подписала коротко и ясно: «Однажды в Венеции…»
Подписчики принялись активно комментировать ее публикацию. Фанаты буквально засыпали комплиментами влюбленных: «Богиня и гений», «Приятная пара! Будьте счастливы», «Какая гармония», «Красивые и счастливые!»
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