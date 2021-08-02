Константин Меладзе и Вера Брежнева: романтические каникулы в Венеции

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2 августа 2021, 21:35 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Несколько дней назад певица улетела в Италию. Пару дней провела Вера в Риме вместе с мамой, которая живет в этой стране. Скоро к Брежневой присоединился супруг Константин Меладзе. Супруги вместе отправились в путешествие по Венеции.

Вчера исполнительница опубликовала в своем инстаграме-аккаунте короткое видео, где они катаются на гондоле по каналам города и любуются местными достопримечательностями.

Свой пост Вера подписала коротко и ясно: «Однажды в Венеции…»

Подписчики принялись активно комментировать ее публикацию. Фанаты буквально засыпали комплиментами влюбленных: «Богиня и гений», «Приятная пара! Будьте счастливы», «Какая гармония», «Красивые и счастливые!»

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