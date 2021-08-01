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1 августа 2021, 21:43

Аглая Шиловская, фото из соцсети

Актриса Аглая Шиловская стала победительницей шоу «Три аккорда». В финале Шиловская исполнила занменитую песню Александра Розенбаума «По снегу, летящему с неба». И не сдержала слёз.

Голос внучки актёра Всеволода Шиловского понравился членам жюри Сергею Трофимову, Александру Розенбауму и Александру Новикову ещё по исполнениям первых номеров. Как исполнительницу Шиловскую хвалили и приглашенные эксперты.

В финале после исполнения Шиловской песни Розенбаума Новиков заметил: «Впервые слышу, что песня прочувствована настолько, что прошибет самого исполнителя».

Номер высоко оценили и остальные члены жюри. Приглашенный эксперт певица Ирина Круг вручила певице карту «джокер». По сумме 10 туров Аглая Шиловская набрала 198 баллов и стала победительницей шоу «Три аккорда».

Второе место получил бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров, на третьем оказалась Елена Ваенга.

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