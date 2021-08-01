Певица Надя Дорофеева написала об избиении её танцора Жени

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1 августа 2021, 21:18 Источник: Надя Дорофеева

Надя Дорофеева, фото из Facebook.com

Певица Надя Дорофеева написала в Инстаграм сообщение о нападении на её танцора Женю. На молодого человека, работающего с певицей, напали в ночь на воскресенье.

Женю ударили очень сильно. Он был госпитализирован, врачи ввели пострадавшего в состояние медикаментозной комы.

31-летняя певица опубликовала в сети видео, на котором запечатлен некто, подозреваемый в нападении на танцора.

Дорофеева написала пост: "Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед!"

По словам Нади, у Жени диагностировано "кровоизлияние в мозг", молодому человеку "сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому".

Она отметила, что фото подозреваемого имеется, "есть свидетели, заявление уже написали".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

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