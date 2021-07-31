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Фёдор Добронравов сообщил о завершении съемок седьмого сезона сериала «Сваты»

, 23:05

Фёдор Добронравов сообщил о завершении съемок седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актёр Фёдор Добронравов сообщил о завершении съемок седьмого сезона популярного сериала «Сваты».
Добронравов поведал, что создатели сериала хотели снять 16 серий, но получилось только девять.


«Из-за коронавируса и геополитических процессов на нашей земле» - объяснил он. По словам актёра, режиссёр Андрей Яковлев решить снять продолжение «Сватов» после множества поклонников сериала и огромного числа просмотров сериала на YouTube, которое достигло 2,5 миллиардов. Съёмки седьмого сезона продолжались пять лет.

Когда можно будет увидеть новые серии актер не уточнил, сказал, что осенью - зимой.

Добронравов отметил, что «история замечательная, снималась в любви, и все герои остались». По его мнению, «ценность сериала в том, что это единственные нити, соединяющие нас с Украиной».

Фёдор Добронравов снимался в сериале в роли Ивана Будько.

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