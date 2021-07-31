Звёздные подарки: кому подарил квартиру Давид Манукян

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

31 июля 2021, 20:13 Наталья Полянская

zvezdi.ru

Певец и телеведущий «Дома 2» Давид Манукян подарил одной из своих подписчиц дом. Давид открыл у себя на страничке рубрику под названием «окошко желаний» и радует раз в неделю своих подписчиков призами.

На этой неделе удача посетила женщину из Новосибирска. Она попросила блогера поменять ей окно в детской комнате, потому что сама не обладает средствами для этого и боится, что в холодное время ребёнок будет мёрзнуть.

«Я решила написать про окно в комнату нашей дочери. Меня заметили!» - рассказывает женщина в своём инстаграмме. Далее подписчица делится своими впечатлениями по поводу того, что Давид Манукян приехал к ним сам и подарил целый дом.

Это уже 2 дом, который Давид дарит своим подписчикам. Певец записал на видео процесс вручения подарка и знакомства со счастливчиками.

Дава поделился этой историей в своём инстаграмме. «Да, хайп. Но пусть лучше хайп будет таким. Зато у достойной семьи есть новый дом и возможность жить в нормальных условиях.» - пишет Манукян.

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