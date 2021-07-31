Актер Боб Оденкерк сообщил о решении взять паузу после госпитализации с сердечным приступом
31 июля 2021, 00:07
Американский актер Боб Оденкерк сообщил в Twitter, что принял решение взять паузу, чтобы восстановиться от сердечного приступа. Ранее его доставили в лечебное учреждение после потери сознания во время съемок 6-го сезона сериала "Лучше звоните Солу".
Отмечалось, что состояние актера врачи оценивают как стабильное. Об этом рассказывали представители артиста.
“У меня был небольшой сердечный приступ. Но со мной все будет хорошо… Я возьму паузу, чтобы поправиться, но скоро вернусь”, - написал Оденкерк в социальной сети.
Кроме того, 58-летний актер выразил благодарность врачам и всем, кто поддерживал его в непростой ситуации.
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