«Innuendo»: 30 лет последнему прижизненному альбому Queen с Фредди Меркьюри

30 июля 2021, 21:10 Антон Дубровский, Журналист

4 февраля исполнилось 30 лет со дня выхода последнего студийного альбома великой британской рок-группы Queen «Innuendo».

Queen были квартетом из четырех человек, состоящим из вокалиста Фредди Меркьюри, гитариста Брайана Мэя, барабанщика Роджера Тейлора и басиста Джона Дикона. Группа была известна тем, что объединила в своей музыке множество различных жанров, включая такие направления, как прогрессивный рок, поп, хэви-метал и соул. Queen хорошо известны такими классическими произведениями, как «Bohemian Rhapsody» и «We Are The Champions», и считаются одной из величайших британских рок-групп в истории. Всего за час своего времени звучания двенадцать треков альбома «Innuendo» демонстрируют все определяющие характеристики Queen и соответствующие им способности каждого участника. Тем не менее этот альбом вызывает невероятно сложные эмоции, так как он был выпущен всего за девять месяцев до смерти Меркьюри от СПИДа - в ноябре 1991 года.

Альбом

Всего через 20 месяцев после выхода альбома Queen «The Miracle», 5 февраля 1991 года, появился их следующий альбом «Innuendo». Это был самый короткий период ожидания поклонниками нового альбома Queen за более чем десятилетие, и все же, несмотря на всю радость, которую им принес, 14-й студийный альбом группы окрашен грустью, поскольку он был последним, выпущенным при жизни Фредди Меркьюри.

«Innuendo» был записан в период с марта 1989 по ноябрь 1990 года в студиях Metropolis в Западном Лондоне и Mountain Studios в Монтре, Швейцария. Первоначально он был предназначен для выпуска к Рождеству 1990 года, но слабое здоровье Фредди означало, что релиз альбома неизбежно задержится, хотя узнать об этом по качеству музыки или силе вокала Фредди было просто невозможно, потому что голос Меркьюри звучит на записи в полную мощь на все свои четыре октавы. В музыкальном плане альбом получился сложным, и для многих поклонников Queen это пластинка, на которой группа вернулась к своим корням, что совсем не плохо.

В середине записи альбома, в феврале 1990 года, Queen получили премию BRIT Awards за выдающийся вклад в британскую музыку. В лондонском театре Доминион вся группа присутствовала для получения своей награды, где Брайан Мэй также выступил с речью от имени Queen. Это событие оказалось последним публичным появлением Меркьюри на публике.

Песни

С первых тактов вступительного трека, который также является заглавной песней альбома, группа раскрывает свое творческое видение этого альбома. Это помпезный рок, мощный и грандиозный. «Innuendo» начинается как джем, в котором слышно влияние Led Zeppelin, но с совершенно определенным уникальным подходом Queen, чувствующимся в композиции повсюду. Интерлюдию на гитаре в стиле фламенко сыграл Стив Хау из знаменитой британской прогрессив-рок группы Yes. Песня была выпущена как сингл перед выпуском альбома в Великобритании. Она возглавила там хит-парады, и вошла в Топ-20 в американском чарте Billboard Mainstream Rock, где сингл был выпущен позже.

Композиция альбома «I’m Going Slightly Mad» уходит своими корнями в стилистику работ Ноэля Кауарда (британский драматург, композитор, режиссер, актер и певец – авт.), которая была первоначально внедрена в музыку Фредди, прежде чем была завершена группой в Швейцарии. В видеоклипе на эту песню, уже отчетливо видно, что Фредди очень болен. Тема песни («я немного схожу с ума») передается необычной одеждой и действиями участников группы: Брайан Мэй одет в костюм пингвина, Роджер Тейлор носит чайник на голове и ездит на трёхколёсном велосипеде, Джон Дикон изображает шута, а на Меркьюри оказывается парик из связки бананов на голове.

Еще одну песню, «Headlong», Брайан Мэй привез с собой на запись в Швейцарию, изначально подразумевая использовать её для своего собственного сольного альбома. Но с вокалом Фредди она мгновенно стала песней Queen и заняла 3-е место в Mainstream Rock Chart, когда вышла в качестве ведущего сингла альбома в январе 1991 года.

Композиция «I Can’t Live With You» - также первоначально была предназначена для сольного альбома Брайана.

В песне «Don’t Try So Hard», как всегда, узнается фирменный почерк Фредди. Это прекрасная работа, одна из тех, которые после многократного прослушивания этого альбома становятся вашими неизменными фаворитами.

Первой композицией Роджера на альбоме является «Ride The Wild Wind», которую он изначально записал в качестве демоверсии со своим собственным вокалом, замененным впоследствии на вокал Фредди. Фирменное соло Брайана в этой песне звучит просто великолепно.

Единственная песня на альбоме, которая не написана Queen – «All God’s People». Это композиция соавторства Меркьюри и британского продюсера Майка Морана, первоначально предназначавшееся для сольного альбома Фредди «Barcelona», над которым они работали вместе.

Далее следует второй вклад Тейлора в альбом как автора песен, ностальгическая и пронзительная «These Are The Days Of Our Lives». Эта песня вызывает очень сильные эмоции от осознания того, что видео к ней – это последний клип группы, в котором появляется Фредди. Когда все заканчивается, он смотрит прямо в камеру и шепчет: «Я все еще люблю тебя». «These Are The Days Of Our Lives» была выпущена как сингл в США в день 45-летия Фредди, 5 сентября 1991 года, и как двойной сингл в Великобритании три месяца спустя, 9 декабря, уже после смерти Фредди. Британский релиз был двойным синглом и дебютировал на 1-м месте в чарте, оставаясь на вершине в течение пяти недель.

Композиция «Delilah» — посвящение коту Фредди. Изначально эта песня не планировалась для альбома, но, по-видимому, Меркьюри настоял на том, чтобы она была в него включена.

Песня «The Hitman» — это рок-н-ролл, который был еще одной песней, начатой Фредди до того, как Джон Дикон взял на себя большую часть переработки структуры композиции и превратил ее в фирменную песню Queen.

«Bijou» - очень яркая композиция, придуманная Брайаном и Фредди, в которой гитарная партия звучит в куплетах, а вокал появляется в припевах. Позже Мэй сказал, что песня знаменитого британского гитариста Джеффа Бека «Where Were You» 1989 года воодушевляла их при написании «Bijou». В 2008 году Queen и Пол Роджерс (знаменитый британский вокалист, бывший участник рок-групп Free и Bad Company, создавший с Брайаном Мэйем и Роджером Тэйлором проект Queen + Paul Rodgers – авт.) опубликовали видео, в котором Брайан на сцене исполняет куплеты этой песни, а затем и видео Фредди с концерта на стадионе Уэмбли в 1986 году, которое сопровождало его вокал в этой композиции. Это событие произошло во время совместного турне Queen и Пола Роджерса Rock The Cosmos в 2008 году.

Финал

Вряд ли найдется в творчестве группы лучший заключительный трек к любому альбому Queen, чем «Show Must Go On». Он совершенен во всех отношениях. Это совместный номер, в написании которого принимают участие все четыре участника Queen. Песня рассказывает историю о том, как Меркьюри продолжал записыватьcя и работать в то время как смерть приближалась к нему все ближе и ближе. Трудно избежать потрясения, слушая эту композицию. Первоначально «Show Must Go On» не была выпущена как сингл, но это случилось позже, в октябре 1991 года. Сингл был предназначен для того, чтобы помочь в продвижении сборника Queen «Greatest Hits II». Видео к «Show Must Go On» является компиляцией из всех клипов Queen начиная с 1982 года.

Альбом «Innuendo» возглавил чарты Великобритании, но, к сожалению, смог занять только 30-е место в чарте в Америке. Пластинка также вошла в топ-10 практически везде в мире, а желанное место № 1 было обеспечено альбому в Голландии, Германии, Швейцарии и Италии.

24 ноября 2021 года исполнится 30 лет с того дня, как Фредди Меркьюри покинул этот мир. Можно было бы решить, что альбом «Innuendo» был последним для группы, но это оказалось не так. В будущем появился еще один альбом Queen - «Made In Heaven» (1995), который был составлен из песен, записанных с вокалом Фредди и доработанных группой.

Впоследствии Брайан Мэй и Роджер Тэйлор создадут в 2004 году проект Queen + Paul Rodgers с британским певцом Полом Роджерсом. Они запишут с ним альбом из оригинального материала под названием «The Cosmos Rocks» (2008) и создадут еще один проект - Queen + Adam Lambert с американским певцом Адамом Ламбертом, с которым отправятся на гастроли и запишут два концертных альбома, состоящих из песен Queen.

Несмотря на то, что с последнего альбома оригинальных Queen прошло большое количество времени, группа и Фредди Меркьюри остаются любимыми многими поколениями слушателей и сегодня. Очевидно, что та любовь, которую получают эти артисты никогда не исчезнет, а обширная дискография группы Queen всегда сможет предложить что-то особенное каждому новому слушателю.

