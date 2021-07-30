Менеджер МакSим Богушевская сообщила, что певице стало «получше»

Состояние певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, улучшилось. Этой информацией поделилась представительница артистки Яна Богушевская.
Она подчеркнула, что исполнительнице песен “Знаешь ли ты”, “Научусь летать”, “Мой рай” стало “получше”. Однако, как отметила Богушевская, пока что рано говорить о том, что кризис в состоянии МакSим завершился.
“Ей получше, есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано”, - сообщила она.
Напомним, что ранее у Максимовой врачи выявили сильное поражение легких. Певицу пришлось ввести в состояние искусственной комы. С того времени МакSим находится в тяжелом состоянии.
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