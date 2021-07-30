Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отдыхают вместе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 июля 2021, 18:07 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, воссоединившиеся спустя целых 17 лет после расставания, продолжают наслаждаться отдых на Средиземном море.

Отпраздновав день рождения певицы в Сен-Тропе, влюбленные на большой яхте поплыли в сторону Италии. На несколько дней они задержались на побережье Монако, где разминулись с бывшим Джей Ло Алексом Родригесом. Он гоняет в водах Монако с неизвестной блондинкой на водном мотоцикле.

Дженнифер и Бен практически не расстаются друг с другом: вместе ждут катер, целуются на романтическом свидании в ресторан. Пара счастлива и наслаждается обществом друг друга, не скрывая своих чувств.

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