Снова беременна: Амаль Клуни и Джордж Клуни ждут ребенка

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30 июля 2021, 17:49 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Фанаты Джорджа Клуни обрадованны неожиданной новостью: жена артиста ждет ребенка. По слухам, Амаль беременна близнецами и уже миновала первый триместр, так что скоро положение супруги актера станет заметным, и тогда уже они сделают официальное заявление.



Пока что Джордж сообщил радостную весть друзьям и близким. Оказалось, что еще несколько недель назад Клуни рассказал своим приятелям о беременности спутницы жизни. Кроме знакомых супруги рассказали новость и своим детям-близнецам - Элле и Александру.







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