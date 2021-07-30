Скарлет Йоханссон подала в суд на Disney из-за гонорара

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30 июля 2021, 16:31 Анастасия Иванова

Фото из интернета

Актрису возмутило, что фильм «Черная Вдова» вышел сразу и в кинотеатрах, и на стриминговых сервисах, в то время как ее гонорар зависит от кассовых сборов. Скарлет подала иск в суд Лос-Анджелиса на Disney и уже получила первую реакцию руководства компании.

По версии истца, контракт и предусматривал премьеру только в кинотеатрах - о премьере на канале речи в соглашении не было. Юристы артистки считают, что из-за этого хода актриса потеряла больше 50 миллионов долларов.

«Disney намеренно вынудила Marvel нарушить соглашение без какого-либо обоснования, чтобы не дать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от ее сделки с Marvel», - говорится в иске.

Disney посчитала ее претензии необоснованными. В своем ответе компания обнародовала уже выплаченный Йоханссон гонорар в размере 20 миллионов долларов.

«Компания считает, что полностью соблюдала контракт госпожи Йоханссон. Выпуск "Черной Вдовы" на Disney+ с премиум-подпиской значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства помимо тех 20 миллионов, которые она получила до настоящего времени», - утверждает руководство компании Disney.

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