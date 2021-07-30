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Суд обвинил Шакиру в неуплате налогов

, 08:44

Суд обвинил Шакиру в неуплате налогов
Взято из интернета

Певица должна будет предстать перед судом Испании за налоговое мошенничество. Суд обвиняет Шакиру в неуплате налогов в размере более 14,5 миллиона евро. По версии прокурора исполнительница виновата в шести налоговых преступлениях. 

«Изабель Мебарак Риполь (настоящее имя певицы) не платила налоги в Испании в 2012, 2013 и 2014 годах, несмотря на то, что у нее были обязательства делать это, так как она налоговый резидент Испании», - заявил глава суда первой инстанции Барселоны Марко Хесус Хубериас.

Звезда же утверждала, что в эти года проживала на Багамских островах и бывала в Испании лишь изредка.

«Важно не столько место жительства на Багамах, сколько то, можно ли считать Шакиру налоговым резидентом Испании», - заявляет защита.

Если Изабель не явится в суд для сделки с обвинителем, то ее наказанием может стать тюремное заключение.

 

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