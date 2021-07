«Hunky Dory»: 50 лет переломному альбому Дэвида Боуи

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

29 июля 2021, 21:50 Антон Дубровский, Журналист

Фото из открытых источников

«Hunky Dory» - четвертый студийный альбом английского музыканта Дэвида Боуи. Он был выпущен 17 декабря 1971 года на RCA Records (один из звукозаписывающих лейблов компании Sony Music Entertainment). Несмотря на бурное признание альбома критиками, после своего выхода «Hunky Dory» оказался коммерческим провалом. Тем не менее с тех пор эта работа стала одним из его самых влиятельных релизов, в котором представлены такие выдающиеся радиохиты и любимые многими песни, как «Changes» и «Life On Mars?»

В год, когда альбом празднует свое 50-летие, спустя пять лет после смерти Боуи, ежегодный Дублинский Фестиваль Боуи пригласил двух участников этой записи, знаменитого клавишника Рика Уэйкмана (известен, прежде всего, как бывший член выдающейся британской прогрессив-рок-группы Yes), барабанщика Дэвида Боуи Вуди Вудманси, а также сопродюсера «Hunky Dory» Кена Скотта, принять участие в онлайн-мероприятии, на котором обсуждалась эта выдающаяся работа. Именно оттуда и взяты рассказы этих замечательных людей, использованные в данной публикации.

Сочинение

Будучи приглашенным музыкантом, Уэйкман записывал по две-три сессии в день, работая над сотнями треков. Находясь в Саффолке (Великобритания) бывший клавишник Yes рассказал о том, как услышал песни этого альбома Дэвида в первый раз: «Я сказал ему: «Дэвид, в тебе есть что-то невероятное; в тебе есть что-то, что переживет всех нас». Он как-то странно посмотрел на меня и сказал: «Ты так думаешь?» Я ответил: «Я бы поставил на это деньги, но у меня их нет».

В тот период Боуи разошелся с Тони Висконти, который играл на бас-гитаре, аранжировал и спродюсировал его предыдущий альбом «The Man Who Sold The World». (Музыканты одно время жили все вместе в Хэддон-Холле, Бекенхэм). Именно тогда Боуи, которому тогда было 24 года, стал уделять больше времени такому инструменту, как пианино.

«Я помню, как приехал в дом Дэвида», - говорит Уэйкман. «Его сын (Зоуи Дункан) только что родился. Жена Дэвида, Энджи, была там вместе с моей женой, они пили кофе и играли с малышом. Он сказал: «Все, что я делал до сих пор, было ориентировано на гитару; я хочу, чтобы пианино стало центральным инструментом на этой пластинке», - продолжает Рик.

«Прослушав песни, я спросил: «Откуда ты черпаешь вдохновение?» Он сыграл мне песню Биффа Роуза (американский комик и автор-исполнитель – авт.) «Fill Your Heart», и она звучала совсем как его собственные песни. Он сказал: «Я не знаю, почему этого парня не считают чем-то особенным в том, что касается написания песен и его стиля, на самом деле у него никогда не было большого успеха».

Эта версия трека Роуза и игривая песня «Kooks», написанная для Зоуи, придали альбому «Hunky Dory» более легкий оттенок. Энди Уорхол (знаменитый американский художник, режиссер и продюсер – авт.) был вдохновлен встречей с Дэвидом во время его промо-тура по Америке, в то время как композиция «Queen Bitch» является явным приветом The Velvet Underground (невероятно влиятельная американская рок-группа, первый альбом которой «The Velvet Underground & Nico» спродюсировал Энди Уорхол – авт.).

Гитариста Боуи Мика Ронсона и барабанщика Вуди Вудманси уговорили вернуться к работе - на этот раз с добавлением басиста Тревора Болдера. Это был новый состав группы Боуи - The Spiders From Mars. Звукорежиссера The Beatles и Pink Floyd Кена Скотта пригласили в качестве сопродюсера.

«Кен был одним из самых известных звукорежиссеров в лондонской студии Trident», - рассказывает Уэйкман. «Он знал эту студию вдоль и поперек, знал, как настроить знаменитое пианино фирмы Бехштейн и создать звуки, которые хотел использовать Дэвид», - рассказывал Рик.

Команда

Скотт говорит, что это была идеальная команда для того, что Боуи хотел показать в своем творчестве в то время. «Вся эта история нашей совместной работы с Дэвидом и Миком, Тревором, Вуди и мной хороша тем, что нам никогда не приходилось слишком много говорить о чем-либо, все нужное было при нас», - утверждает он. Скотт пригласил Боуи, его жену Энджи и его издателя Боба Грейса к себе домой для того, чтобы послушать ранние демо альбома Дэвида. Как начинающий продюсер, Кен рассматривал это как возможность получить хороший заработок.

«Я думал, что Дэвид был хорошим певцом и хорошим парнем. Мне казалось, что это будет достойный альбом, но я боялся, что никто его никогда толком не услышит, я не видел Боуи суперзвездой в тот момент. Потом я услышал эти песни, и понял, что Дэвид станет суперзнаменитым. Это испугало меня. Поэтому, когда только началась запись альбома, пришлось уделять внимание многим новым для нас вещам, потому что мы с Дэвидом никогда раньше не выступали в роли продюсеров. Было много беспокойства, но, по мере того, как мы пробовали что-то, а группа начала работать, я медленно, но верно обретал уверенность в том, что все получится. Вероятно, то же самое было и с другими парнями», - рассказывает Скотт.

Было очевидно, что гитарист Мик Ронсон пришел работать с Дэвидом надолго. Он, безусловно, оставил свой след в звучании альбомов Боуи. Имея опыт работы с The Beatles, Скотт быстро осознал талант Ронсона. «Я думаю, что в случае этого состава совместный результат труда значил больше, чем отдельные таланты каждого из группы. Дэвид или я начинали говорить о том, что требовалось, и Мик сразу же говорил: «Я знаю, как это сделать», - и немедленно принимался за дело. Мик всегда держал руку на пульсе происходящего. The Beatles потратили бы много времени на то, чтобы cделать все правильно. Мик тоже все сделал правильно, но он сделал это намного быстрее. Ему приходилось действовать быстрее, потому что у группы Дэвида не было большого бюджета и существовали временные ограничения».

Марс

Элегантная аранжировка Ронсона вывела песню Дэвида «Life On Mars?» за рамки типичной баллады в жанре авторской песни.

В записи альбома принимал участие оркестр. «Оркестру не понравилось, что ими дирижировал длинноволосый рокер Дэвид», - рассказывает Скотт. «Он появлялся за десять минут до того, как оркестр должен был прибыть в студию Trident, бежал из студии наверх, как будто бы в туалет на первом этаже, а позже возвращался вниз в студию с огромной ухмылкой на лице и новой аранжировкой», - продолжает он.

Несмотря на отсутствие большого успеха в карьере Дэвида к тому времени, барабанщик Вудманси также не сомневался, что театральный, абстрактный метод сочинения песен Боуи вступил в новую фазу, объяснив, что песня «Life On Mars» «просто пронизывала все, что происходило». «Дэвид был очень далеко впереди всего происходящего в то время. В качестве его песен произошел большой сдвиг, и в какой-то момент я спросил себя, верю ли я в его успех или нет, и ответ был утвердительным. В группе мы все получали по 7 фунтов в неделю, но весь этот процесс того стоил», - вспоминает ударник.

Уэйкман говорит, что «Life On Mars?» была классикой во всех отношениях.

«Когда он сыграл ее, я сказал: «Это одна из самых красивых песен, которую я когда-либо слышал». Когда мы записывались в студии Trident, было ясно, что это будет абсолютная классика. Даже если бы у вас была только эта песня на альбоме «Hunky Dory», это все равно был бы альбом, о котором говорили бы люди. Тот факт, что он был полон выдающихся песен, делает его еще более невероятным и ценным», - говорит клавишник.

С 1969 года (успеха сингла «Space Oddity») песни Боуи не появлялись в чартах. На альбоме «Hunky Dory» также появилась композиция под названием «Oh! You Pretty Things», которую исполнил в телепередаче Top of The Pops (выходила в эфир в Великобритании с 1964 по 2006 годы – авт.) бывший вокалист Herman’s Hermits (британская поп-рок-группа 1960-х годов, которая существует и по сей день – авт.) Питер Нун. Дэвид в этой передаче аккомпанировал ему на пианино в двух отдельных выступлениях. Версия Нуна этой песни стала хитом в Великобритании летом 1971 года.

Двумя годами ранее Уэйкмана пригласили записать одну из его первых сессий с Боуи: «Я отчетливо помню, как впервые услышал песню «Wild Eyed Boy From Freecloud», которую я до сих пор считаю одной из самых блестящих песен Дэвида. Она звучала просто на акустике, а затем Тони Висконти добавил потрясающую оркестровую аранжировку. Это превратилось в очень серьезную работу, что для меня стало важным переходным периодом, очень похожим по своей значимости на время записи песен «Space Oddity» и «Memory Of A Free Festival». Дэвид рассказывал целую историю об этих записях и все эти рассказы и привели к записи альбома «Hunky Dory». Он хотел вывести свое повествование на новый уровень в такое место, где не существовало бы никаких правил. Пластинка «Hunky Dory» стала потрясением в том, насколько блестящими были песни. Впрочем, не было ничего удивительного в том, что Дэвид добился таких результатов».

Одно из самых теплых воспоминаний Скотта о периоде работы над альбомом объясняет появление жутковатого звука телефона в конце песни «Life On Mars?»

Скотт вспоминает: «Был очень важный момент, когда мы уже наполовину записали «Life On Mars?», и тут внезапно зазвонил телефон. Мик Ронсон очень разозлился из-за этого и нам пришлось записать песню заново. Мы совсем забыли об этом инциденте, пока не получили готовый результат записи и не начали накладывать струнные. В самом конце песни, когда композиция затихает, мы вдруг услышали звуки пианино и телефонный звонок. Мы решили, что должны это оставить. Самое смешное, что на этой записи можно услышать Мика, кричащего «Вот сволочь!» Это звучит очень забавно, когда ты слышишь это на многоканальной записи».

Альбом «Hunky Dory» стал переломным в дискографии Дэвида Боуи. С этим альбомом он распрощался с шестидесятыми годами и отправился дальше - покорять новые горизонты.

