Ксения Бородина обругала Ольгу Бузову

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

29 июля 2021, 18:45 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Слухи о давнем конфликте Ксении Бородиной и Ольги Бузовой подтвердились. Ведущие прекратили общаться после ухода Ольги из шоу о любви. Ксения публично обвинила бывшую коллегу во лжи.

В апреле Бузова неожиданно для коллег покинула «Дом-2» - шоу, которому она отдала много лет. По словам Ольги Орловой, певица поступила не совсем красиво, объявив продюсерам о своем уходе буквально незадолго до съемок.

Телеведущая назвала слова Орловой ложью. За подругу заступилась Ксения Бородина - она довольно резко высказалась в адрес Бузовой.

«Я очень люблю Ольгу Орлову и не дам никому делать из нее врушку! Я узнала об уходе Бузовой в 13.00, а в 20.00 состоялось лобное, которое мы должны были вести вместе. Вечная ложь всех затрахала!» - Бородина не поскупилась на грубые выражения в адрес бывшей коллеги по реалити-шоу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости