Брат Тимати сблизился с Сафаровой

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29 июля 2021, 18:33 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @kat_safarova

Появилась версия причины расставания Екатерины Сафаровой и рэпера Тимати. Есть теория, что победительница «Холостяка» предпочла младшего брата исполнителя - Артема.

Недавно Екатерина поделилась в интернете, видео на котором она веселится в компании Артема в одном из ресторанов в Сен-Тропе. Сафарова все еще не носит роскошное обручальное кольцо, врученное Тимати. Девушка также отказывается от любых комментариев насчет их отношений.

Ранее участница шоу «Холостяк» не афишировала общение с младшим братом Тимати.

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