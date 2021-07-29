Брат Тимати сблизился с Сафаровой

Появилась версия причины расставания Екатерины Сафаровой и рэпера Тимати. Есть теория, что победительница «Холостяка» предпочла младшего брата исполнителя - Артема.
Недавно Екатерина поделилась в интернете, видео на котором она веселится в компании Артема в одном из ресторанов в Сен-Тропе. Сафарова все еще не носит роскошное обручальное кольцо, врученное Тимати. Девушка также отказывается от любых комментариев насчет их отношений.
Ранее участница шоу «Холостяк» не афишировала общение с младшим братом Тимати.
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