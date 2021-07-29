Скандал продолжается: что говорит Егор Крид о своих бывших в новом треке

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29 июля 2021, 14:29 Наталья Полянская

Впервые о романе певца Егора Крида и тиктокерше Вале карнавал стало известно в конце 2020 года. Пара отношения не подтверждала, но слухи об их расставании быстро разлетелись. Бурный скандал был вызван последним треком Крида, связанным с бывшими отношениями.

Текст песни «Pussy Boy» Егор Крид посвятил своей бывшей девушке, но не уточнял какой. Из слов трека можно догадаться о ком идёт речь: «Прячу под маской лицо, как Кабал, Ты прячешь под маской себя — карнавал...»

Сразу после выхода песни Егора Валя Карнавал выложила свою реакцию в тикток со словами: «Показал свое животное нутро, трус».

Вслед за этим Егор Крид выпустил клип на свою песню. Интересно, что в музыкальном видео снялись девушки, похожие на бывших Крида – Дину Саеву и Валю Карнавал.

Блогерша Карина Кросс не стала стоять в стороне и поддержала Валю. Они записали совместное видео с диссом на Егора Крида. «Pussy boy говорил мне, что он не такой, а по факту, он не pussy, а abuser boy», - поёт девушка.

Конфликт все ещё не угасает. Егор продолжает публиковать сторис в своём Инстаграме, обращаясь к Вале.

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