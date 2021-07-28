Как Дарья Мельникова пережила развод

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28 июля 2021, 21:27 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Дарья Мельникова в начале месяца объявила о разводе с Артуром Смольяниновым. Выдвигались различные теории о том, почему же семья пришла к расставанию. Одни говорили, что виноват «третий лишний». Другие предполагали, что всему виной пандемия и долгий карантин, который испортил отношения во многих семьях.

Артистка сегодня ответила на вопрос, как же правильно пережить расставание. Мельникова уверенна, что точно не нужно пускаться во все тяжкие и не увлекаться алкоголем. Ну а вообще в ход может идти все, что душе угодно - разговоры с подругами или беседы с психологом. Сама же Дарья год посещает сеансы терапии.

«Принимать любую помощь, только не алкоголь и не все тяжкие. Это усугубляет страдания. Нужно помочь себе восстановиться, а там и время поможет. Будет ресурс поднять сколько нужно детей», - считает актриса.

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