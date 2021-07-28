Нюша рассказала, как протекает беременность

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28 июля 2021, 21:21 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @nyusha_nyusha

Несколько дней назад певица выпустила клип под песню «Небо знает», где объявила фанатам о беременности вторым ребёнком. Теперь Анна Шурочкина не скрывает свое положение и смело публикует фото с округлившимся животом.

Сегодня Наша поделилась в своем Инстаграме кадрами с новой фотосессии, в которой она позирует на кровати в нижнем белье и легком свитере. Карусель фотографий исполнительница трогательно подписала фразой на английском «you and i», что в переводе «ты и я». Снимки из новой фотосессии показались поклонникам очень милыми. В комментариях они принялись гадать, какого пола будет малыш.

Анна сообщила, что во время второй беременности чувствует себя отлично. Звезда говорит, что пока что за этот период несильно набрала вес. Однако по опыту прошлой беременности певица знает, что килограммы могут быстро набраться.

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