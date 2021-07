«Use Your Illusion»: 30 лет эпохальной работе Guns N’ Roses

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 июля 2021, 20:27 Антон Дубровский, Журналист

Фото: cоцсети

Guns N’ Roses — американская хард-рок-группа, созданная в 1985 году в Лос-Анжелесе, штат Калифорния. В первоначальный состав участников, которые в 1986 году заключили контракт со звукозаписывающей компанией Geffen Records, входили: вокалист Эксл Роуз, соло-гитарист Слэш, ритм-гитарист Иззи Стрэдлин, басист Дафф Маккаган и барабанщик Стивен Адлер. Состав участников Guns N’ Roses менялся неоднократно. Неизменным солистом в коллективе оставался только Роуз. Текущий состав на сегодня включает: Роуза, Слэша, Маккагана, гитариста Ричарда Фортуса и барабанщика Фрэнка Феррера, а также клавишников Диззи Рида и Мелиссу Риз. Дискография Guns N’ Roses, кроме синглов и сборников, насчитывает шесть студийных альбомов, продажи которых к настоящему времени превышают 100 млн копий по всему миру, включая 45 млн только в США. Группа по праву считается одним из самых востребованных составов в мире.

Дебютный альбом Guns N’ Roses, получивший название «Appetite For Destruction» (1987), достиг первой строчки в чарте Billboard 200 спустя год после своего релиза, а песня «Sweet Child O’ Mine» стала единственным синглом группы, который оказался на первом месте в чарте Billboard Hot 100. Альбом «Appetite For Destruction» разошёлся тиражом около 30 миллионов копий по всему миру, 18 млн из которых были проданы в Соединённых Штатах, и стал самым продаваемым дебютным альбомом всех времён в США, а также одиннадцатым по счёту среди самых продаваемых альбомов в США. Вслед за успешным дебютом последовал альбом «G N’ R Lies» (1988), который достиг второго места в Billboard 200, а сингл «Patience» вошёл в пятёрку лучших в хит-параде США. Продажи «G N’ R Lies» составили всего десять миллионов копий во всём мире, включая пять миллионов в США. Двойной альбом «Use Your Illusion I» и «Use Your Illusion II»(1991) оказался соответственно на втором и первом местах в Billboard 200 и разошёлся тиражом 35 млн копий во всём мире, включая 14 млн в Соединённых Штатах. Альбом кавер-версий «The Spaghetti Incident?» (1993) стал последним студийным альбомом группы, в записи которого принимали участие Слэш и Маккаган.

После более чем десятилетней работы и нескольких изменений в составе, Guns N’ Roses выпустила долгожданный шестой альбом «Chinese Democracy» (2008), который, по оценкам себестоимости продукции, обошёлся приблизительно в 14 млн долларов и является самым дорогим рок-альбомом из когда-либо выпускавшихся в истории музыки. Он дебютировал на третьем месте в Billboard 200, однако продавался хуже ожиданий, несмотря на преимущественно положительные отзывы. Оба бывших участника Слэш и Маккаган воссоединились с группой в 2016 году.

Перемены

Оглядываясь назад, можно сказать, что любимый большинством «классический» состав Guns N' Roses был вместе относительно недолго. Первые значительные изменения в группе произошли в начале 90-х годов, но даже с этими изменениями Guns N’ Roses продолжали находиться на вершине, куда попали после умопомрачительного успеха своего дебютного альбома «Appetite For Destruction» и последовавшей за ним компиляции «G N’ R Lies».

Группе было бы гораздо проще извлечь выгоду из такого раннего успеха своего дебюта и быстро выпустить еще один альбом. Вместо этого Guns N’ Roses решили увеличить объем своей работы и выпустить амбициозный двойной альбом «Use Your Illusion», который вышел 17 сентября 1991 года.

Фронтмен группы Эксл Роуз рассказал журналу Rolling Stone в 1991 году, что этот проект был хорошо продуманным карьерным шагом, с которым Guns N’ Roses решили бросить вызов самим себе для того, чтобы сделать что-то особенное, а не идти легким путем.

«Если люди хотят чего-либо, то они хотят получить это как можно быстрее. Это нуждающиеся люди, и я такой же. Правда, есть и отличие. Я хочу, чтобы все было правильно — я не хочу, чтобы что-то происходило наполовину. С тех пор как мы выпустили «Appetite For Destruction», я наблюдал, как многие группы выпустили от двух до четырех альбомов. Кого это волнует на самом деле? Они выходили на сцену, они совершали большое турне, они были большими рок-звездами в течение того периода времени. Это то, к чему все привыкли. И поэтому звукозаписывающие компании настаивают на таком подходе. Я же не хочу в этом участвовать. Мы не просто собирали что-то вместе для того, чтобы стать рок-звездами. Мы хотели собрать воедино что-то такое, что было бы для нас всем», - рассказывал певец.

Остановиться на таком подходе оказалось нелегкой задачей. У группы произошло громкое расставание с барабанщиком Стивеном Адлером после того, как его разгульный образ жизни участника и без того раскрепощенной группы стал настолько экстремальным, что это невозможно было игнорировать. Позже Адлер подаст иск против своих бывших коллег. Guns N' Roses также попрощались со своим менеджером Аланом Нивеном, который был одним из ключевых членов их команды.

Роуз заявил: «У нас есть большое желание сохранить то, что у нас есть, сохранить это для всех вместе. Я имею в виду то, что мы уже потеряли одного участника группы (Стивена Адлера – авт.). На самом деле, мы потеряли много людей из нашего коллектива помимо него. Было бы неплохо остаться с Аланом Нивеном. Было бы неплохо поработать с конкретными фотографами, охраной, дорожной командой, рабочими сцены... Неважно, рады ли вы тому, что оказались в такой ситуации, или нет, какая-то часть вас всегда говорит: «Я хотел бы быть счастливым, просто остаться счастливым каким-то образом».

Впрочем, как только одна глава в истории группы закончилась, сразу же началась другая. В 1990 году клавишник Диззи Рид был приглашен присоединиться к группе. «Наличие клавишника в группе было тем, о чем они говорили со мной давным-давно», - рассказал Рид. «Правда я никогда раньше по-настоящему не думал, что это произойдет», - добавил он. С уходом Адлера группе понадобился и новый барабанщик, и она нашла своего человека в лице Мэтта Сорума, которого Guns N’Roses знали как барабанщика знаменитой британской рок-группы The Cult.

Риду позвонили как раз вовремя, тогда, когда его собирались вышвырнуть из квартиры за неуплату аренды. Что касается Сорума, то он взял на себя ответственность разучить большинство песен группы, хотя только Адлер был упомянут как барабанщик и соавтор в песне «Civil War» с альбома «Use Your Illusion».

Работа

Собрав новый состав, Guns N' Roses начали работать и над новой пластинкой в 1990 году, потратив на запись почти год. Группа использовала множество студий, в том числе такие места, как A&M, Record Plant, Studio 56, Image Recording, Conway Studios и Metalworks.

Будучи перфекционистами, группа также сначала свела этот альбом с инженером и продюсером Бобом Клирмаунтейном, который работал со многими известными музыкальными именами, включая Брюса Спрингстина, The Rolling Stones, Toto , Bon Jovi и был номинирован на четыре премии Грэмми, а также выиграл латинскую премию Грэмми в 2007 году за лучший вокальный поп-альбом для мужчин, но позже отказалась от этого варианта сведения, начав с нуля. На замену Клирмаунтейну пришел английский продюсер звукозаписи и звукорежиссер Билл Прайс, который ранее работал с The Clash, The Sex Pistols, Sparks и другими известными музыкантами. Это решение было связано с тем, что Guns N' Roses высоко подняли планку своей предыдущей работы и были полны решимости поддерживать это стремление к совершенству.

«Я хорошо понимал, в каком направлении должны были двигаться Guns N' Roses и то, чего я хотел для того, чтобы мы могли достигнуть это в музыкальном плане, - говорит Роуз. «Я не могу сказать, что все это понимали так же хорошо, как я. В своей работе мы соревнуемся со многими легендами рока и стараемся сделать все возможное, чтобы удостоиться такой чести. Мы хотим определить самих себя. Наш дебютный альбом был краеугольным камнем, с которого можно было начать, нашей почвой, на которой мы могли построить что-то дальше», - добавил он.

Помпезно выпущенный 17 сентября 1991 года, двойной альбом «Use Your Illusion» появился в магазинах в двух частях по отдельности. Вторая часть дебютировала под номером 1 в чарте альбомов Billboard, а первая заняла второе место.

Что касается разделения треков на двух частях альбома, Роуз рассказывал: «На самом деле мы не приняли во внимание, что люди знали больше песен на второй части пластинки, чем на первой. Мы думали, что такие композиции, как «Civil War» и «Knockin’ On Heaven’s Door» (кавер версия песни Боба Дилана – авт.) будут чем-то вполне ожидаемым для слушателей, и что вряд ли они вызовут какой-то повышенный интерес у аудитории. Мы смотрели на это так, как будто первая половина альбома «Use Your Illusion» была больше похожа по энергии на «Appetite For Destruction». Под нее было бы просто здорово кататься на скейтборде. Мы думали об этом именно так. Мы думали сначала, что первая часть будет более успешна, и нам придется поработать больше над второй, но на самом деле вторая часть оказалась куда более востребованной, что дало нам время поработать над первой частью, а также поехать на масштабные гастроли, чтобы её продвинуть».

Он добавил: «Я бы сказал, что «Civil War», «Knockin’ On Heaven’s Door», «Breakdown», «Estranged», «Locomotive» и вторая версия песни «Don’t Cry» немного глубже и более зрелы, чем некоторые песни на первой стороне первой части «Use Your Illusion». Впрочем, и другие песни также важны для нас, они являются чистым выражением наших эмоций».

Первой песней, которая появилась в ротации, была композиция со второй части альбома «Use Your Illusion». Это была стремительная композиция «You Could Be Mine», которая была использована для их саундтрека к фильму «Терминатор 2: Судный День» после того, как Арнольд Шварценеггер лично пригласил группу на ужин в свой дом, чтобы договориться о сотрудничестве. У песни на самом деле была долгая история. Один из гитаристов группы Сол Хадсон (Слэш) рассказал, что самые ранние истоки песни восходят к первой сессии записи дебютного альбома Guns N’ Roses «Appetite For Destruction».

Другие песни со второй части «Use Your Illusion», которые стали хитами, включали в себя кавер-версию песни Боба Дилана «Knockin' On Heaven's Door», балладу о власти «Yesterdays», песню протеста «Civil War» и мощную «Estranged». Хотя большинство песен «Use Your Illusion II» не оказались в итоге главными радио-хитами, они стали классикой в каталоге Guns N' Roses.

Вот что сказал о песне «Civil War» радиопередаче Rockline (Северная Америка) басист группы Дафф Маккаган: «В основном, это был рифф, который мы играли при проверке звука перед выступлениями. Эксл придумал пару строк в начале. Я помню, как участвовал в марше мира, когда был маленьким ребенком, со своей мамой. Мне было года четыре. Марш был в поддержку Мартина Лютера Кинга. Оттуда и взялись строчки: «Носили ли вы черную повязку на руке, когда они застрелили человека, который сказал: «Мир может длиться вечно?». На самом деле это просто жизненный опыт».

Что касается песни «Estranged», то для Роуза особенно были важны эмоции, которые вызывает эта композиция. Он рассказал об этом американскому журналисту Крису Нэдлеру: «Для меня есть что-то действительно дикое в исполнении «Estranged» на концертах, потому что внезапно я понял, что не хочу сидеть за пианино и играть эту песню. Я хочу, чтобы энергия песни распространялась по-настоящему. Мне нужно двигаться во время ее исполнения. Есть что-то в том, чтобы быть на сцене во время её исполнения, передвигаться по ней. Это на самом деле воспринимается как дар, подарок или что-то в этом роде - быть способным танцевать и радоваться песне. Такое отношение было вызвано ситуациями и эмоциями, которые убивали меня. Вы знаете, мы в значительной степени имеем в виду все то, что говорим. Мы не записываем ничего такого, за что мы не готовы постоять. Мы стоим на своем в течение всего времени нашего творчества. У «Estranged» также есть видео, которое является частью ключевой трилогии группы, в которую также вошли клипы для песен с первой части «Use Your Illusion» «Don't Cry» и «November Rain».

Успех

Если остановиться на других достижениях альбома, то он имел больший успех на радио с песнями «Don’t Cry», «November Rain» и кавер-версией на песню Пола Маккартни «Live And Let Die». Все эти песни были постоянно в эфире. Поклонники также голосовали за такие любимые песни, как «Garden Of Eden» и «Right Next Door To Hell».

Песня «Don't Cry» оказалась одним из самых больших хитов группы и ключевым треком в объединении двух альбомов, поскольку на обоих дисках появились разные версии песни. Версия с «Use Your Illusion I» стала хитом, а версия с «Use Your Illusion II» предлагает альтернативную лирику песни и немного иную мелодию. Также следует отметить, что в «Don't Cry» есть бэк-вокалист, который появился на ряде треков «Use Your Illusion». Его зовут Шеннон Хун. Чуть позже он прославится как вокалист американской рок-группы Blind Melon. Хун и Роуз, оба родом из Индианы, переехали в Лос-Анджелес для того, чтобы заниматься музыкой, и это путешествие привело их в Blind Melon и Guns N' Roses соответственно. Хун также появился в клипе на песню «Don’t Cry».

Эпическая баллада с альбома «November Rain» поднялась до 3-го места в чарте Billboard 100. Эта песня также стала настоящим долгостроем. Бывший соратник Эксла по его первой группе Hollywood Rose Трэйси Ганз рассказал, что Аксель работал над этой композицией еще в 1983 году.

Ганз поведал, что Роуз начал работать над «November Rain» на фортепиано очень давно, добавив: «Это было единственное, что он умел играть, но это было его собственное произведение. Он говорил: «Когда-нибудь эта песня станет действительно классной». Я же говорил: «И сейчас все круто». «Ты же понимаешь, что сейчас еще ничего не доделано», - отвечал Эксл. Например, в любое время, когда мы были в отеле или где угодно, если там было пианино; то он просто играл на нем эту музыку. Я спрашивал у него: «Когда ты уже закончишь эту песню?». Он отвечал: «Я пока не знаю, что с этим делать». С великолепным гитарным соло Слэша, оркестровой поддержкой и несколькими сменами темпа эта песня стала классической. В ней хорошо слышна вся работа, которую проделал с ней Эксл от появления самой идеи этой композиции.

Что же касается гастролей в поддержку двойного альбома «Use Your Illusion», то они тяжело отразились на группе. Многие знают об инциденте на концерте в Сент-Луисе в 1991 году, когда Роуза обвинили в подстрекательстве к беспорядкам после того, как он прыгнул в толпу, стараясь пресечь действия фаната, который фотографировал выступление. «Это был один из людей службы охраны концертной площадки, который взял отгул в тот день, чтобы увидеть выступление своего кумира - Эксла Роуза. Мы все видели, как он расталкивал фанатов, чтобы занять место получше, и разливал пиво на всех вокруг», - рассказывал Даг Голдстейн, бывший менеджер группы. «Эксл просил местную службу охраны отобрать камеру, но, так как парень был одним из них, то они бездействовали», - продолжил он.

Будущее

Жизнь Guns N’ Roses того времени – это сложный путь через славу и стремление к успеху. Удивительно слышать слова Слэша, которые он произнес в интервью американскому журналу Rolling Stone еще не зная, что сам покинет свою группу: «Вы знаете, я люблю эту группу всем сердцем. Я имею в виду, что наступит момент, когда все это закончится, тур закончится, альбом останется в прошлом, и я буду продолжать импровизировать с ребятами, с которыми я сейчас играю. Потом мы просто сделаем еще одну запись. Я не думаю, что что-то действительно разлучит нас. Единственное, что когда-либо заставляло нашу ситуацию выглядеть таким образом, была наша собственная неуверенность в себе. Нам действительно тяжело совладать с собой, потому что кажется, что всего так много вокруг».

Потом он добавил: «Иногда ты спрашиваешь себя: «Для чего все это, черт возьми? Потом ты пытаешься найти, куда убежать от этого, но деваться некуда. Мы занимаемся группой так долго, что действительно почувствовали бы себя потерянными и одинокими, если бы все, что мы делаем, развалилось и нам пришлось бы начинать делать сольные записи. Это были бы уже не Guns N’ Roses. Никто из нас не смог бы самостоятельно воспроизвести наше звучание. Впрочем, у Эксла столько харизмы - он один из лучших певцов в округе. Это его индивидуальность. Возможно, что он сможет выйти на сцену и сделать что-нибудь сольно. Что меня пугает, так это то, что, если группа распадется, я никогда не смогу избавиться от того факта, что я бывший гитарист Guns N' Roses. Это почти то же самое, что продать свою душу».

В последствии Guns N' Roses запишут вместе еще один альбом, пластинку кавер-версий под названием «The Spaghetti Incident?», при этом большая часть их творческого ядра (Роуз, Слэш, Маккаган) останется нетронутой. Слэш покинет группу в 1996 году, Маккаган - годом позже, оставив Роуз единственным оригинальным участником. Далее начнется более чем десятилетний процесс создания альбома «Chinese Democracy» на фоне многочисленных изменений в составе группы. Это работа займет значительную часть конца 90-х и начала 2000-х годов.

Под конец стоит заметить, что в начале 90-х было не так много групп, которые могли бы сравниться по грандиозности с Guns N' Roses. Их двойной альбом «Use Your Illusion» был примером того, как группа на вершине своей славы стремилась к чему-то особенному. Оба альбома будут сертифицированы Американской Ассоциацией Звукозаписывающих Компаний как семикратно платиновые. Множество синглов с этих двух дисков и по сей день остаются основными в каталоге группы.

