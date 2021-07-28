Актриса Мария Горбань призналась, на сколько размеров изменилась её фигура за месяцы беременности

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28 июля 2021, 19:05 Источник: Инстаграм Марии Горбань

Мария Горбань, фото из соцсети

Актриса театра и кино Мария Горбань пока не родила. Поклонники 34-летней артистки, следящие не только за её работой, но и за личной жизнью, интересуются, когда Маша родит второго ребёнка. Судя по фото, которые Горбань смело выкладывает в Инстаграм, ждать осталось недолго.

Мария с семьёй сейчас живёт в Майами. Актриса выложила серию фото, на которых она запечатлена с животом. Горбань призналась, что её изменилась фигура за месяцы беременности изменилась так, что ей приходится покупать белье на несколько размеров больше.

Поклонников особенно удивил размер груди Марии. Теперь она носит лифчики седьмого размера. Ранее белье было гораздо меньших размеров.

Муж Марии Горбань Кирилл Зоткин успокаивает супругу: "Ты не большая, вас просто двое". Как отметила Маша, сейчас это любимая фраза её мужа. А в весе она прибавила к девятому месяцу 16 килограммов.

Буквально на днях Горбань написала, что живот пока не опустился, поэтому они спят спокойно.

"Очень красиво", "так мило", - комментируют фото беременной Горбань в купальнике поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Напомним, у Марии Горбань растет дочь Стефания. Девочке в сентябре исполнится семь лет.

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