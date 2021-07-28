Не беременна: Пэрис Хилтон опровергла факт беременности

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28 июля 2021, 14:14 Анастасия Иванова

Взято из Instagram@parishilton

Сегодня Хилтон первым делом поспешила опровергнуть разошедшийся слух. Киноактриса и певица выпустила подкаст, где сообщила, что пока ребенка не ждет. По словам Пэрис, она планирует заняться своей беременностью сразу после свадьбы со своим избранником Картером Реумом.

«Я проснулась от трех тысяч сообщений - все мои пять айфонов буквально взрываются. Все поздравляют меня и выражают радость - даже те люди, о которых я ничего не слышала уже много лет. Спасибо вам за ваши сообщения. Сегодня напряженный день, поэтому я еще никому не ответила. Но да, я беременна тройней и так рада предстоящему материнству! На самом деле я просто шучу. Я пока не беременна и планирую заняться этим вопросом после свадьбы. Сейчас шьется мое платье, и я хочу быть уверена, что оно сядет на мне идеально», - заявила 40-летняя Пэрис Хилтон.

Она сказала, что вообще не понимает, откуда пошли эти мнения. Пэрис также пошутила, что ей явно не стоило надевать бюстгальтер с пуш-апом на недавнее свидание с Картером, чтобы не вводить журналистов в заблуждение по поводу своей беременности. Звезда добавила, что привыкла к разного рода слухам за долгие годы работы в шоу-бизнесе.

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