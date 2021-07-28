Концерты в пандемию

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28 июля 2021, 10:19 Шамиль Джафаров, более известный как Jaffa, певец и музыкант

Фото: личный архив Jaffa

Каждый из нас прекрасно понимает, что в пандемию наступили тяжелые времена для всех сфер жизни людей: от личной до социальной, от рабочей до досуговой. Но если ту же работу большинство работодателей быстро перенесли в онлайн, то с культурной сферой, концертной деятельностью ситуация обстоит намного тяжелее.



Без сомнения, все попали в стрессовую ситуацию: никто не знал, как действовать, когда начали отменять все концерты. Сначала была тишина, все артисты соскучились по зрителям и встречам с фанатами, так как эти эмоции, которые получает артист на концерте, придают ему силу. Тем самым у него есть силы, вдохновение и возможность творить, радовать поклонников новыми клипами и песнями.

После чего на смену «тишине» пришли онлайн-концерты. Началось все с актуализации «прямых эфиров» в Инстаграм, когда блогеры начали массово проводить различные night show и творческие вечера. После появились как раз онлайн-концерты, которые дали возможность встретиться артистам со зрителем хотя бы на расстоянии. Благодаря такому формату поднялся трафик на различных платформах, активизировались онлайн-кинотеатры, такие как ОККО, например, который постоянно проводил различные концерты с артистами. Также появилась возможность организовывать различные онлайн-мероприятия на ТВ и радио. Например, Русское радио в первые дни пандемии сделали онлайн-концерт в поддержку артистов, запустили к нему также ТВ-трансляцию на телеканале РУ ТВ, и дублировали это в группе ВКонтакте. Многие социальные сети стали больше внимания уделять разработке именно видеосвязи и трансляций, так в ВК удобно и доступно может организовать трансляцию своего концерта любой исполнитель, даже самый неизвестный и начинающий, устроить небольшой «квартирник». Это доступно каждому, там легко настроить таргетинг, увеличить популярность артисту. Думаю, что именно такой скачок в сторону онлайн-технологий в целом свершился и благодаря концертной индустрии и сфере развлечений, которой необходимо было найти «лазейки» в пандемии.

Далее, в период «оттепели», возможность проводить концерты в старом формате «оффлайн» все-таки появилась. Но, конечно же, пандемия наложила и свои отпечатки на это. Из-за различных ограничений не везде и всегда есть возможность провести концерт в принципе. Начнем с ограничения количества людей в 25% зала, которое в большинстве своем не окупало концерт для артиста и организаторов. Дальше соблюдения всех ограничений, масочно-перчаточного режима, температуры и др. Из-за несоблюдения каких-либо моментов накладывают санкции на клуб, отменяют концерты – а это тоже огромная дизмораль для артиста, и потеря больших денежных средств, которые нужны как артистам, так и остальным деятелем в концертной индустрии: за пандемию доход многих упал практически до нуля.

Сейчас, благодаря QR-кодам, появился новый формат концертов – «Covid-free». На таких концертах нет абсолютно никаких ограничений, то есть это тот же концерт, что мог бы быть до 2020 года. С одним условием: на него могут пройти все, у кого есть QR-код, полученный путем вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Это отличный вариант постепенного возвращения к старому формату деятельности артистов, несмотря на пандемию.



По итогу можно сказать, что сейчас, в 2021 году, офлайн-концерты можно проводить, если учитывать все меры безопасности. Об этом должны беспокоиться организаторы концерта. Кроме того, так как открылся новый виток онлайна, даже самый молодой нераскрученный артист может достигнуть пика своей популярности через слушателей на различных интернет-платформах.

Шамиль Джафаров, более известный как Jaffa, певец и музыкант

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