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Рожала в другом месте: планы Алеси Кафельниковой изменились

, 21:34

Рожала в другом месте: планы Алеси Кафельниковой изменились
Фото взято из Instagram @kafelnikova_a

Модель в начале июля стала матерью. Роды Алеси прошли в одной из клиник Москвы, хотя Кафельникова планировала родить во Франции.

Дочь теннисиста планировала улететь заграницу в середине лета. Но из-за пандемии она не смогла покинуть Россию. По итогу, модель легла в одну из клиник столицы.

«Рожала в Москве, а должна была в Париже. Сначала нам сказали, что роды не являются причиной для въезда даже по приглашению - по рабочей визе не смогли улететь, так как она только у меня. Лететь через Италию мне не разрешил врач, ведь надо делать пересадки. А потом Париж вообще внес Россию в красную зону», - поделилась Алеся Кафельникова.

Первый ребенок молодой мамы появился на свет в июле. Поначалу 22-летняя дочь Евгения Кафельникова скрывала пол и имя ребенка, а позже призналась - у нее родилась дочь Киара.

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