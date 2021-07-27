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Пэрис Хилтон впервые станет мамой

, 20:56

Пэрис Хилтон впервые станет мамой
Фото взято из Instagram @parishilton

Самая известная блондинка нулевых ждет первого ребенка. Для ее жениха-одногодки 40-летнего Картера Реума ребенок тоже будет первым, от которого, собственно, Пэрис и ждет пополнения. Однако официального заявления все еще нет.

Несколько лет назад Хилтон призналась, что хочет семью и детей и в скором времени планирует этим вопросом заняться вплотную. Год назад киноактриса и певица решила действовать. Сначала она заморозила яйцеклетки, потом начала подготовку к ЭКО. Пэрис говорит, что она решилась на процедуру экстракорпорального оплодотворения в том числе и потому, что это позволяло ей самой «выбрать» будущих детей: «Мы делаем ЭКО, потому что так мы сможем выбрать близнецов, если захочу».

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