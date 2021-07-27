Жанна Бадоева прокомментировала свой «развод»

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27 июля 2021, 20:41 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @zhanna_badoeva

Ведущая тревел-шоу на днях оставила в интернете комментарий о разводе. Жанна поделилась в личном блоге плюсами расторжения брака - это дает свободу бывшим супругам жить своей жизнью. Самое важное забыть о разочарованиях и накопленных обидах. Друзья и поклонники решили, что высказывания путешественницы связаны с событиями, которые происходят у нее в данный момент. Но ведущая разъяснила, что откровение не было связано с проблемами в личной жизни. Бадоева просто искала тему для обсуждения с фанатами.



«Пару дней назад написала свои мысли про развод, потому что часто вижу сообщения в директе и в комментариях на эту тему. Написала коротко и емко, мало того, эта цитата из одного моего давнего интервью)) Но многие почему-то восприняли мои слова буквально, оборвав и Директ, и телефон сообщениями: «почему?», «что случилось?», «ну как же так, Жанна?» Успокоив близких, хочу сказать и вам - все хорошо, никто не разводится)) Но почему мои слова восприняли в негативном ключе - для меня большая загадка)) Давайте попробуем ее разгадать вместе?)) Почему большинство из вас так отреагировало?))», - выразила свое удивление Жанна в новом Инстаграм-посте.





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