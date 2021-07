«The Cry Of Love»: 50 лет первому посмертному альбому Джими Хендрикса

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 июля 2021

Джи́ми Хе́ндрикс (полное имя Джеймс Ма́ршалл Хе́ндрикс, имя при рождении Джонни Аллен Хендрикс, годы жизни 27 ноября 1942, Сиэтл, Вашингтон, США — 18 сентября 1970 года, Лондон, Англия) — американский гитарист-виртуоз, певец и композитор. В 2009 году журнал «Time» назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времён. Широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки.



Хендрикса ещё при жизни называли феноменом и гением. Он открыл бесконечный источник возможностей нового гитарного звучания. Говоря о новшествах Хендрикса, критики подчёркивают, что он расширил диапазон звуков и словарь электрогитары, чем изменил лицо рок-музыки.



В сентябре 2020 года в русском переводе вышла книга Мика Уолла «Жизнь и Смерть Джими Хендрикса» (оригинальное название — «Two Riders Were Approaching: The Life & Death of Jimi Hendrix»), изданная 12 ноября 2019 года.





Состояние



Альбом «Cry Of Love» — первый, который вышел под именем Джими Хендрикса после того, как знаменитый гитарист покинул этот мир. Хендрикса не стало в сентябре 1970 года, когда музыканту было всего 27 лет. Известно, что перед смертью он работал над своим четвертым студийным альбомом, о содержании или даже о названии которого мы можем только догадываться.



К сегодняшнему дню исследователи творчества Джими, считают, что это был бы двойной альбом под названием «First Rays Of A New Rising Sun».



В семидесятом Хендрикс вел себя довольно загадочно и постоянно намекал на своего рода мистическое возрождение, произошедшее с ним как с музыкантом и ожидающее и его группу. Такие намеки как бы между строк можно было обнаружить в его интервью, текстах последних песен и разговорах на сцене. После широко освещаемого прессой обвинения в употреблении наркотиков и провального выступления на нью-йоркской площадке Madison Square Garden в 1970 году с Джими произошло много различных неприятностей, связанных, в том числе, и с различными менеджерами, господствовавшими в то время в музыкальной индустрии. Гитарист с трудом мог отличить тогда врага от друга, но, в конце концов, был сформирован окончательный состав новой версии его группы Experience. С Билли Коксом на бас-гитаре и давним коллегой и другом Джими Митчем Митчеллом, вернувшимся за барабаны, группа была готова к любой новой музыке, которую Джими собирался создать.



Чувствовалось что-то по-настоящему вдохновляющее в повторном творческом союзе Хендрикса с Митчеллом, выдающимся английским барабанщиком, которого никогда не видели без улыбки, и старым армейским приятелем Джими Коксом, который, казалось бы, по-настоящему вовремя занял свое место в группе и в кругу доверенных лиц знаменитого гитариста.



Однако сегодня невозможно сказать, что на самом деле происходило тогда в жизни музыканта. Хотя этот состав группы Experience действительно доставлял много удовольствия как музыкантам, так и группе (это видно хотя бы на видеозаписи их концерта на Мауи, Гавайи 30 июля 1970 года), было бы сложно определить сейчас, был ли Джими действительно в порядке. На одном из последних концертов Experience на острове Уайт (Великобритания) можно было увидеть заметно исхудавшего и раздраженного Джими, бросающего полотенце и злящегося, как казалось, почти на каждого в огромной толпе слушателей.



Исполняя на том выступлении песню «Red House», он меняет в ней текст и мрачно поет строчки «потому что моя Линда здесь больше не живет», ссылаясь на свою возлюбленную с 1966 года Линду Кит, которую многие считают любовью всей его жизни. О нем и Линде ходило много историй, и к концу жизни гитариста среди этих историй было достаточно много фальсификаций.



Как бы то ни было, трое музыкантов на сцене действительно продемонстрировали дух настоящего товарищества в своем деле. По звучанию группы Experience было сложно заподозрить ее участников в излишнем самокопании. Тем не менее в их жизни все было непросто и изменения происходили с такой скоростью, которую мы просто не можем себе представить. Находясь в турне, они могли давать около трехсот концертов в год.



Альбом



Через пару месяцев после смерти Джими Митч Митчелл и давний продюсер Experience Эдди Крамер решили выпустить часть музыки, которую Джими должен был закончить в то время, в виде двух отдельных синглов: «The Cry Of Love» и «Rainbow Bridge». Майкл Джеффри, менеджер Джими, вероятно, собирался сделать это в любом случае, так что хорошо, что именно люди непосредственно причастные к творческому процессу музыканта сделали это вместо него.



Неизвестно, захотел ли бы Хендрикс, чтобы его следующий альбом назывался «The Cry Of Love» («Плач Любви»). Возможно, он предпочел бы более абстрактную фразу для названия этой работы.



Что касается содержания пластинки, нужно сказать, что оба альбома определенно принадлежат Эдди Крамеру в той же степени, что и Джимми Хендриксу. Опять же, существует слишком много спекуляций на эту тему, чтобы подробно разбираться с ними. В конце концов, хорошие продюсеры всегда, в основном, еще и композиторы.



«The Cry Of Love» — это явно не шедевр. Существуют критики, которые считают, что Хендрикс, в принципе, не создал ни одного шедевра за свою карьеру и жизнь.



Среди критики в адрес Хендрикса авторства тех или иных рецензентов можно прочитать, что все его альбомы представляют собой неравномерные усилия по компоновке песен в целостные альбомы, которые требуют повторного внимательного прослушивания для того, чтобы быть полностью оцененными, со всеми их недостатками и периодическим отсутствием творческого потока. Удивительно, но такие мнения тоже имеют место быть в противовес утверждениям о гениальности этого артиста.



С еще одной точки зрения, можно утверждать, что в то время, как Джими действительно тратил время на совершенствование своих вещей в студии и за ее пределами, он не тратил студийное время, на сочинение песен, как это делают некоторые другие исполнители. В его сумасшедшем графике записи песен и концертных выступлений с трудом хватало времени на что-либо другое в принципе.



Некоторые группы-перфекционисты тратят тысячи часов на репетициях, создавая песни, связывая повествование между песнями единой канвой, а также одновременно осваивают и упаковывают конечный продукт. Сравнение с Джими в этом вопросе не столько несправедливо, сколько бессмысленно. Хендрикс был очень спонтанным в своих творческих методах.



Подход



Джими был молодым, фантастическим гитаристом, родившимся в мире 12-тактового блюза и пытавшимся создать новый тип музыки менее чем за четыре года своей музыкальной жизни, играя при этом множество концертов. Он оставил после себя безумное количество материала и оказал влияние на миллионы музыкантов в мире своим наследием всего лишь за период между двумя турнирами чемпионата мира по футболу.



Одна из неотъемлемых проблем альбома «The Cry Of Love» заключается в том, что, возможно, он немного страдает от перегруженности материала. Некоторые песни просто изначально не настолько сильны, насколько должны быть сильны по своей сути работы такого музыканта, как Джими Хендрикс. Структурно, им требуется много сумасшедшей игры на гитаре Хендрикса и различных наслоений, чтобы удержать планку качества, ожидаемую от такого знаменитого имени. Группа часто справляется с этим процессом и создает что-то интересное из представленных наработок, но проблема материала фактически состоит в том, что это изначально незавершенный самим музыкантом материал. Всем песням с пластинки «The Cry Of Love» явственно не хватает структуры. Именно в отсутствии структурности в песнях и обвиняли Хендрикса некоторые критики, будь то современники музыканта или сегодняшние рецензенты. Впрочем, стоит заметить еще раз, что у Джими не было возможности закончить представленный на этом альбоме материал самостоятельно. Очевидно, что, если бы гитарист остался жив, его следующая пластинка звучала бы по-другому и называлась бы по-другому.



А что же будет, если обратиться к другим исполнителям? К примеру, кто-то вроде Нила Янга (знаменитый канадский рок-музыкант – авт.) имеет редкий талант создавать идеально структурированные песни, нуждаясь лишь в скудной аранжировке для того, чтобы передать их суть. У Джими не было такого таланта, как и у многих других хороших музыкантов. Такие люди, как Нил Янг, Принс, Арета Франклин, Рой Орбисон и многие другие, обладали редким талантом в этом отношении. Впрочем, у Джими были и другие таланты, помимо структурирования. Он был умным музыкантом, с новаторской настойчивостью рассказывающим свои истории так, чтобы вы могли постоянно открывать в них все новые и новые детали. Стоит отметить, что на альбоме «The Cry Of Love» как и во всей его музыке, можно найти настоящие жемчужины и совершенно фантастические моменты непревзойденной игры на гитаре, создания звука и построения целого мира.



Как бы хотелось, чтобы судьба дала Джими Хендриксу на все больше времени, и чтобы его хватило не только на такую короткую и яркую жизнь, но и на то, что случилось бы с ним, если бы музыкант остался жить в этом мире дальше.

