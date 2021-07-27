Жизнь после: Решетова о разводе с Тимати и об идеальном мужчине

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27 июля 2021, 18:29 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @volkonskaya.reshetova

Уже вторую неделю Анастасия вместе с годовалым сыном Ратмиром и подругой Натальей Рудовой отдыхает во Франции, а точнее в южной ее части. В перерывах между времяпрепровождением с сыном и купанием в солнечных ваннах модель находит время, чтобы ответить на вопросы подписчиков в сторис.



Недавно бывшая Тимати снова пообщалась со своей аудиторией в соцсетях. Кто-то из подписчиков поинтересовался у Решетовой, какой типаж мужчин она предпочитает. Настя ответила так: «Внешность - Киану Ривз. Но, как правило, самые настоящие мужчины вовсе не идеальные красавцы с голливудской внешностью. Так что я больше сужу по поступкам, а не опираюсь на внешние данные и красивые слова».



Модель также упомянула и про отношения с рэп-исполнителем Тимати. Отвечая на вопрос фолловера, должен ли мужчина после развода с женщиной обеспечивать жильем их общего ребенка, Анастасия ответила утвердительно: «Да, конечно. Пока нас не выгоняют». Свой ответ она сопроводила смеющимися смайликами.

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