Как прошла свадьба пасынка Стаса Михайлова

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27 июля 2021, 09:54 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Жена Стаса Михайлова поделилась радостной новостью - ее сын Андрей женился на своей возлюбленной Кате. Она родилась в Греции, и решили свадьбу провести на родине невесты.

Молодожены скрепили свой союз духовными узами. Венчание Андрей и Катя провели в одной из греческих церквей. В храме супругов сопровождали члены семьи и множественные друзья.

Вечером гости и сами новобрачные отправились на пышную вечеринку, которую пара организовала прямо на открытом воздухе. Гости весело исполняли народные песни Греции и танцевали народные танцы. Но и без русских композиций тоже не обошлось. Звезда эстрады и в одном лице отчим Стас Михайлов исполнил свой хит для молодых «Все для тебя». От традиционного танца жениха и невесты, влюбленные решили отказаться, показав зажигательные движения под песню исландских участников «Евровидения» — Daði og Gagnamagnið.

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